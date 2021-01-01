5 أطعمة مذهلة تعزز صحة عملية الهضم

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يمكن أن تجعلك مشكلة بسيطة في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ تشعر بعدم الارتياح، ويمكن أن تؤدي عادات الأكل السيئة والوجبات الثقيلة ووقت الوجبات غير المنتظم والعديد من العوامل إلى خلل في نظام أمعائك، نظرًا لكونه مسؤولاً عن امتصاص العناصر الغذائية وإزالة النفايات.



ولقد دفعت أهمية صحة القناة الهضمية بعض العلماء إلى الإشارة إليها على أنها "دماغ ثان"، وهناك حاجة إلى بيئة متوازنة في الأمعاء لتكوين بكتيريا الأمعاء أو البكتيريا الدقيقة، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".



تكشف روهيت شيلاتكار ، خبير اللياقة والتغذية، عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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الفواكه والخضروات الغنية بالألياف:الفواكه والخضروات بما في ذلك التفاح والموز والتوت والخضروات الورقية والخضروات الجذرية هي مصادر رائعة للألياف التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي، وهذه المنتجات مليئة بالفيتامينات والألياف التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ويحافظ على انتظام الأمعاء ، ويمنع الإمساك ويعزز صحة القولون.الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:البروبيوتيك ، والتي يشار إليها أيضًا باسم البكتيريا الحية المفيدة ، وفيرة في اللبن. الزبادي مصنوع من الحليب المخمر ، مما يساعد على تعزيز الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويعتبر الزبادي خيارًا صحيًا للإفطار ، ومذاقه رائع عند دمجه مع الفاكهة.الحبوب الكاملة :لقد اشتمل نظامنا الغذائي على الحبوب الكاملة لسنوات لا حصر لها، وتكثر الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى في الحبوب الكاملة، وألياف الحبوب مفيدة للأمعاء لأنها تعمل كمواد حيوية تغذي البكتيريا المعوية الصحية، كما تساعد الحبوب الكاملة أيضًا في منع الإمساك، ويعد الخبز المصنوع من القمح الكامل بعض المصادر الممتازة للحبوب الكاملة التي يجب تضمينها.الأعشاب والتوابل :يمكن للأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل والشمر والنعناع والكركم أن تخفف من آلام المعدة وتدعم الجهاز الهضمي الصحي. في طب الايورفيدا ، من المعروف أيضًا أنه يقلل من مخاطر الغثيان وحرقة المعدة وانزعاج المعدة.البذور :يقال إن البذور مخزون لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، وتعتبر بذور الكتان والشيا نوعان شائعان من البذور التي يمكنك تناولها، وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف وفيرة في بذور الكتان ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتثبت جدران الخلايا.ولقد ثبت أن بذور الشيا، وهي غذاء غني بالألياف والبروتين، تعمل على تحسين الهضم وتساعد في تطهير الأمعاء.