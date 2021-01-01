تعرف على فوائد ماء جوز الهند للتخسيس



ماء جوز الهند ماء جوز الهند

إلى كل امرأة تعاني من زيادة كبيرة في الوزن وترغب بخسارته بشكل سريع وفعال عليها بتناول مشروب ماء جوز الهند والذي يسمى في العديد من المناطق الدارجة في العالم ب "مشروب الصحة والجمال".



يمتلك خصائص ومزايا هائلة في تخسيس الجسم والحصول على جسم رشيق ومثالي في أقرب وقت لأنه خالي من أي دهون أو سكريات أو نسب من الكوليسترول الضار، بالإضافة للفيتامينات والبروتينات والأحماض الأمينية التي تفيد صحة الجسم وتحارب الوزن الزائد والسمنة المفرطة.



1- القيمة الغذائية لماء جوز الهند لخسارة الوزن

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ماء جوز الهند يعتبر مصدرًا هاما لخسارة الوزن بشكل طبيعي وفي أقل وقت لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية التي تعمل على امتصاص الطعام بصورة بطيئة من خلال الجهاز الهضمي. يحتوي أيضًا على عنصر البوتاسيوم الذي يقوم بتحويل الطعام إلى الطاقة ويساعد على تقوية العضلات التي تقوم بحرق الدهون في الجسم. يحتوي ماء جوز الهند على المزيد من البروتينات التي تعمل على الحد من الشهية والشعور بالشبع. غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تنتج هرمون الكارنيتين الذي يساعد على حمل الطاقة مباشرة إلى الخلايا. احرصي على تناول كوب من ماء جوز الهند أثناء اتباعكِ للريجيم أو الحمية الغذائية.2- ماء جوز الهند تخلص الحسم من سموم الدهونمياه جوز الهند مدر للبول بسبب قوته الفعالة في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة في الجسم نتيجة الدهون الزائدة والتي تسبب هذه السموم. يقوم ماء جوز الهند بإنقاص الوزن بشكل صحي وسليم ويعالج انتفاخات البطن ويخفف من تخزين المياه واحتباس السوائل في الجسم نتيجة الإصابة بالسمنة المفرطة. تساعد مياه جوز الهند على تفتيت الدهون الضارة الموجودة بالدم والتي تتسبب في انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب الخطيرة والتي تصل لحدوث نوبات وأزمات قلبية مفاجئة ويمنع أيضًا ماء جوز الهند الإصابة بداء السكري لأنه خالي من السكريات ولا يحتوي على سعرات حرارية كبيرة تتسبب في زيادة نسبة معدلات السكر في الدم.3- ماء جوز الهند وزيادة عملية الأيض وبناء العضلاتماء جوز الهند تلعب دورًا كبيرًا للغاية في عملية خسارة الوزن بصورة فعالة فهي تقوم بزيادة عمليات الأيض المسؤولة عن حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة في الجسم. تمنح الجسم المزيد من الطاقة والحيوية والنشاط والقدرة على الحركة كما أن ماء جوز الهند تقوم ببناء العضلات وتقوية العظام التي يخسرها الجسم أثناء عمل الريجيم والحمية الغذائية. يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساهم في تعزيز بناء العضلات وتقويتها مع إنقاص الوزن ويساعد في الحفاظ على الدهون تحت الجلد وبالتالي يساهم في بناء جسم قوى وصحي والتمتع بجسم رشيق ومثالي4- ريجيم ماء جوز الهنديمكنكِ سيدتي اتباع ريجيم ماء جوز الهند بطريقة سهلة للغاية وبصورة فعالة وستحصلين على نتائج مبهرة ويتم ذلك الريجيم على مدار 21 يوم لكي تتمكني من خسارة الوزن مع تناول ال 3 وجبات اليومية ولكن سوف تضيفين وجبتين خفيفتين وسوف تضيفي أيضًا مشروبات وعصائر الديتوكس إلى ريجيم ماء جوز الهند لكي يتخلص الجسم من السموم والميكروبات الموجودة في الجسم بسبب نسبة الدهون الزائدة ولا ننسى أطعمة الكربوهيدرات الصحية مثل الفاصوليا وحبوب الكينوا مع تناول الفواكه الطازجة مثل الفراولة والموز. ريجيم ماء جوز الهند عبارة عن وجبة الفطور التي تتناولين فيها بيضة مع الخضار السوتيه بزيت جوز الهند. ووجبة الغداء وهي سلطة السبانخ بالجوز والأفوكادو وماء جوز الهند جوز الهند. ووجبة العشاء وهي سمك مشوي بالأرز البني وسلطة ورقية مع صلصة زيت جوز الهند أما الوجبتين الخفيفتين فتكون 6حبات من مكسرات جوز الهند واللوز كوب من ماء جوز الهند.5- وصفة جوز الهند للتخسيسبإمكانكِ تحضير ماء جوز الهند في المنزل بعد شراء ثمرة من جوز الهند وقومي بتقطيعها إلى نصفين وتقشيرها جيدًا واستخلصي الجزء الأبيض الموجود بداخلها ثم أبشريها وضعي هذا البشر الناعم في وعاء به ماء مغلي. اتركيه لمدة عشرة دقائق ثم اعصري بشر جوز الهند بيديك لكي تستخرجي الماء منها ويصبح لونه أبيض مثل اللبن ثم ضعيه في الثلاجة لمدة يوم كامل وأخرجيه واستعمليه فيمكنكِ تناول كوب من هذه الماء يوميًا. يمكنكِ إضافة قطرات من عصير الليمون فهذا الكوب من ماء جوز الهند قادر على اذابة الدهون وحرقها سريعًا لاحتوائه على حمض اللوريك الذي يساعد على التخسيس وزيادة عملية الأيض.