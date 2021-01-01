مشهاق لحماية الرئتين من الأنفلونزا والفيروس التاجي

ابتكر فريق علمي من جامعة نورث كارولينا الأمريكية مشهاقاً لحماية الرئتين من الإنفلونزا والفيروس التاجي المستجد.
وتشير مجلة Nature Materials، إلى ان المبتكرين يؤكدون على أن هذا المشهاق "جهاز استنشاق" يمكن أن يحل محل الكمامات في حال استحالة استخدامها.
والعقار الجديد SHIELD عبارة عن مسحوق مخصص للاستنشاق، يتكون من هيدروجيل كروي (مصنوع من الجيلاتين وحمض الأكريليك) الذي يرتبط بالمخاط الطبيعي في الرئتين ويخلق طبقة واقية تمنع دخول مسببات الأمراض. واتضح من اختبار المسحوق على الفئران والقرود، أنه بعد حقنها، احتفظت المادة بتأثيرها لمدة 24 ساعة، وأن أعلى فعالية للمسحوق كانت في الساعات الثماني الأولى. ويمكن استخدم جهاز الاستنشاق بشكل متكرر دون الإضرار بوظيفة الجهاز التنفسي، لأنه بعد 48 ساعة يتخلص الجسم تماما من آثاره.
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