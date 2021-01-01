كلية الآداب جامعة عين شمس .. جدول محاضرات للفصل الدراسي الثاني

بدأت كليات جامعة عين شمس، الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ علي سلامة الطلاب، والتي تستمر لمدة ستة عشر أسبوعًا، لتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
ونشرت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.
وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.
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