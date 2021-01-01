فيديو .. الزمالك يعود للانتصارات بالدورى.



الزمالك يعود للانتصارات الزمالك يعود للانتصارات

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.







ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

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فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.أحداث الشوط الأولمع بداية الشوط الأول، ارتكب محمد عبد الغنى خطأ مع حسام حسن مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء، ولجأ إبراهيم نور الدين الحكم لتقنية الـvar للتأكد من وجود ركلة جزاء من عدمه، وبعد مشاهدة الإعادة قرر عدم احتسابها لعدم وجود خطأ يستوجب ركلة الجزاء.وكثف سموحة الضغط على دفاع الزمالك، وهدد مرمى محمد صبحى بأكثر من كرة، وبعد مرور أول 10 دقائق بدأ الزمالك الدخول فى أجواء المباراة والوصول لمرمى الخصم.فى الدقيقة 23 احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح الزمالك، بداعى ارتطام الكرة فى يد محمد مغربى لاعب سموحة، وأعاق زيزو عن التسجيل، واستدعى الـvar الحكم للتأكد من صحتها، وأشار إلى احتسابها.وفى الدقيقة 26 نفذ أحمد زيزو ركلة الجزاء، لكنه سددها أعلى المرمى ليستمر التعادل السلبى سيد الموقف.https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83+%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&source=lmns&tbm=vid&bih=694&biw=1517&rlz=1C1CHWL_enEG851EG851&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjV4_zBs5P9AhVRW6QEHV3bCnEQ_AUoAXoECAEQAQ#fpstate=ive&vld=cid:b2c48906,vid:5CgmrK_zInA