الصحة : لا تسجيل لإصابات بأنفلونزا الطيور منذ 5 سنوات

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نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تسجيل إصابات لأنفلونزا الطيور بين المواطنين في مصر منذ عام 2018، معقبا: "حتى اللحظة، لا تسجيل لإصابات بأنفلونزا الطيور منذ نحو 5 سنوات".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الجائحة بعد، مشددًا على أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا، لافتا : " معدلات الإصابة بفيروس كورونا تشهد انخفاضًا، مؤكدًا أن الاحتياج لدخول المستشفيات ووفيات الفيروس، تسجل أقل معدلاتها".



وتابع أن الوزارة توصي بحصول المواطنين الذين يتجاوز عمرهم 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من موعد الحصول على الجرعة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفئات الأخرى تحصل على الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر.



وناشد متحدث الصحة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة داخل الأماكن سيئة التهوية والمزدحمة، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، إضافة إلى التغذية والتهوية الجيدة، مضيفا أن فصل الشتاء فترة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، قائلًا إن أكبر معدلات انتشار تلك الفيروسات في مصر للأنفلونزا الموسمية، يليها الفيروس المخلوي، ثم كورونا الذي سجل أقل المعدلات.

