فيديو .. الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة



طقس الـ 24 ساعة المقبلة طقس الـ 24 ساعة المقبلة





عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، تحذير الأرصاد العاجلة من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.



وأبرز التقرير المصور، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد غدا طقس، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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سقوط أمطاروتابع التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولي، أنه الأرصاد كشفت عنه أنه يشهد طقس الغد فرص سقوط أمطار متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس.نشاط الرياحوأكمل التقرير، أنه تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع حدوث انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة طقس الغد وفقا لهيئة الأرصاد.درجات الحرارةالعظمى الصغرىالقاهرة 17 09العاصمة الادارية 17 086 اكتوبر 17 08بنهـا 17 08دمنهور 16 10وادى النطرون 17 09كفر الشيخ 16 10المنصورة 17 10الزقازيق 17 10شبين الكوم 17 09طنطا 16 09دمياط 17 10بورسعيد 17 11الإسماعيلية 18 07السويس 17 09العريش 16 09رفح 16 08رأس سدر 18 10نخل 15 01كاترين 11 -01الطور 20 11طابا 16 10شرم الشيخ 21 12الإسكندرية 17 10العلمين الجديدة 17 10مطروح 15 08السلوم 15 06سيوة 17 05رأس غارب 20 11الغردقة 20 11سفاجا 21 12مرسى علم 21 12شلاتين 23 13حلايب 22 14أبو رماد 23 13رأس حدربة 23 14الفيوم 17 06بني سويف 17 06المنيا 18 05أسيوط 18 05سوهاج 19 06قنا 20 09الأقصر 20 09أسوان 21 10الوادى الجديد 20 06أبو سمبل 21 10