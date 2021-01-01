فيديو .. الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة

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طقس الـ 24 ساعة المقبلة



عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، تحذير الأرصاد العاجلة من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.

وأبرز التقرير المصور، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد غدا طقس، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


سقوط أمطار

وتابع التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولي، أنه الأرصاد كشفت عنه أنه يشهد طقس الغد فرص سقوط أمطار متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس.


نشاط الرياح

وأكمل التقرير، أنه تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع حدوث انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة طقس الغد وفقا لهيئة الأرصاد.
درجات الحرارة

العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
العاصمة الادارية 17 08
6 اكتوبر 17 08
بنهـا 17 08
دمنهور 16 10
وادى النطرون 17 09
كفر الشيخ 16 10
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 10
شبين الكوم 17 09
طنطا 16 09
دمياط 17 10
بورسعيد 17 11
الإسماعيلية 18 07
السويس 17 09
العريش 16 09
رفح 16 08
رأس سدر 18 10
نخل 15 01
كاترين 11 -01
الطور 20 11
طابا 16 10
شرم الشيخ 21 12
الإسكندرية 17 10
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 15 08
السلوم 15 06
سيوة 17 05
رأس غارب 20 11
الغردقة 20 11
سفاجا 21 12
مرسى علم 21 12
شلاتين 23 13
حلايب 22 14
أبو رماد 23 13
رأس حدربة 23 14
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 18 05
أسيوط 18 05
سوهاج 19 06
قنا 20 09
الأقصر 20 09
أسوان 21 10
الوادى الجديد 20 06
أبو سمبل 21 10

المصدر: elbalad

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