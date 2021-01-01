تخلصي من الهالات السوداء بهذه الطريقة



الهالات السوداء الهالات السوداء



كثير من الناس لديهم الهالات السوداء تحت أعينهم، فالجلد تحت عينيك رقيق جدًا ويتغير لونه بسرعة.



وغالبًا ما تكون النصيحة ضد الهالات السوداء أو الضباب الأزرق "اشرب المزيد من الماء واحصل على مزيد من النوم".



ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يعيشون بصحة جيدة ويحصلون على قسط وافر من النوم الحصول على هذه الدوائر. هذا لأنه تم تحديده وراثيا أيضًا. لحسن الحظ ، هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك ولديك بالفعل الحل في مطبخك.

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البطاطستعد البطاطس علاج مثالي للهالات السوداء تحت عينيك.وتستخدم البطاطس ضد الهالات تحت عينيك لأنها باردة بشكل طبيعي وبالتالي لها تأثير مهدئ.بالإضافة إلى ذلك ، فهي مثالية أيضًا للاستخدام ضد الضباب الأزرق أو الداكن تحت عينيك لأنها تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة. سيؤدي برودة البطاطس إلى تهدئة التورم مما سيجعل عينيك تبدو أكثر استيقاظًا .