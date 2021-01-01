تخلصي من الهالات السوداء بهذه الطريقة

كثير من الناس لديهم الهالات السوداء تحت أعينهم، فالجلد تحت عينيك رقيق جدًا ويتغير لونه بسرعة.
وغالبًا ما تكون النصيحة ضد الهالات السوداء أو الضباب الأزرق "اشرب المزيد من الماء واحصل على مزيد من النوم".
ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يعيشون بصحة جيدة ويحصلون على قسط وافر من النوم الحصول على هذه الدوائر. هذا لأنه تم تحديده وراثيا أيضًا. لحسن الحظ ، هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك ولديك بالفعل الحل في مطبخك.
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