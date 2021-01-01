

الجبنة الرومي الجبنة الرومي



انتشرت تحذيرات من الجبنة الرومي بسبب غش التجار في صناعتها ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل:

المقادير

– كيلو لبن كامل الدسم.

– علبة زبادي بلدي.

– فلفل أسود حسب طلب.

– ثلث كوب ماء مثلج.

– ملعقة صغيرة ملح.

– حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة.

– 2 ملعقة قشدة.

طريقة التحضير

1- نغلي اللبن جيداً ثم نضيف إليه الزبادي ثم نقلبه جيداً على النار لمدة 5 دقائق.

2- في إناء آخر نحضر الماء المثلج ونضيف إليه الفلفل الأسود ونقلبهما جيداً.

3- نضيف خليط الماء المثلج والفلفل الأسود إلى خليط اللبن والزبادي، ونقلبهما جيداً.

4- نضيف إلى الخليط السابق البطاطس المهروسة والقشدة، ونتابع عملية التقليب بشكل جيد.

5- بعد إضافة البطاطس و القشده يترك المزيج 3-4 ساعات عشان يجبن قبل التصفية فى الشاش.

6- نصفي الخليط في إناء جديد عن طريق الشاش الأبيض، ونعصره جيداً لنتخلص من السوائل الموجودة به ونتركه ثانية لمدة 12 ساعة، ثم نعاود عملية العصر، ونتركه 12 ساعة ونعصره جيداً للمرة الأخيرة.

7- نتابع عمليات العصر حتى نتأكد من خلوها من السوائل تماماً، ويحفظ في الثلاجة لفترة حتى يتماسك، وهكذا نحصل على جبنة رومي/ تركي صناعة منزلية.

وبالهنا والشفا

