

تشيز كيك تشيز كيك





تعد تشيز كيك من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير تشير كيك بوصفة مميزة وغير مكلفة.



وإليك طريقة تحضير تشيز كيك بالخطوات

مقادير تشيز كيك الكريز

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ربع كيلو جبنة كريميكوب سكرملعقة عصير ليمونملعقة بشر ليمونملعقة فانيلياكريمة خفقحشوة كريزبسكويتطريقة تحضير تشيز كيك الكريز- أخلطي الجبنة والسكر وعصير وبشر الليمون والفانيليا.- ضيفي الكريمة المخفوقة ويقلب كل الخليط.- ضعي أصابع البسكويت في قاع وجوانب صينية تشيز كيك.- ضيفي خليط الكريم شانتيه وتوضع في الثلاجة عدة ساعات لتتماسك.- يضاف على الوجه حشوة الكريز وتوضع في الثلاجة مرة أخرى لتتماسك.- تزين بالكريز وتقدم