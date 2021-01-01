ماذا يفعل كوب من البنجر لجسمك؟



عصير الشمندر عصير الشمندر





من المعروف أن الشمندر (البنجر)، هو أحد أنواع الخضروات خارقة الفوائد، ولكن ما هي فوائد عصير الشمندر تحديداا.





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وأظهرت العديد من الأبحاث أن لعصير الشمندر فوائد مذهلة لصحتك ولجمالك، وفي هذا المقال نستعرض القائمة فوائد عصير الشمندر وفقالموقع هيلثى..13 فائدة مذهلة..1- خفض ضغط الدميساعد عصير الشمندر على خفض ضغط الدم، إذ يحتوي الشمندر على مركبات النيترات والتي تتحول عند هضمها واستهلاكها إلى أكسيدالنترات.ويساعد أكسيد النترات على توسع الشرايين وإرخائها وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.2- إبطاء وتيرة تقدم مرض الخرفتبعاً لبعض الدراسات، فإن النترات الموجودة في عصير الشمندر قد تحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن خصوصاً، ما قد يبطئمن وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى.3- منح البشرة نضارة فائقةيعمل عصير الشمندر على تنقية الدم من الشوائب والسموم، الأمر الذي يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها.كما يحتوي عصير الشمندر على فيتامين سي الهام لتنقية البشرة وحمايتها من التصبغات الجلدية.4- تعزيز الطاقة والقدرة على التحملنظراً لأن عصير الشمندر يساعد على توسعة الأوعية الدموية، فإنه يساعد على تحسين تدفق الدم في الجسم بشكل عام، ما يزيد منالنشاط ويرفع كذلك من مستويات الطاقة في الجسم..5- تحسين الهضمنظراً لغنى عصير الشمندر بالألياف، فإن تناوله يساعد على تنظيم عمليات الهضم وتحسينها، كما يساعد على مكافحة الإمساك.والشمندر غني بمادة البيتاين التي تعمل على تحسين عملية الهضم عموماً. وكوب من عصير الشمندر قد يكون الحل المثالي لاضطراباتالمعدة العابرة.6- الحماية من فقر الدميحتوي الشمندر على كميات كبيرة جداً من الحديد، والذي يساعد الحصول عليه بكميات كافية ومناسبة على:مكافحة الأنيميا ومنع الإصابة بفقر الدم.تعزيز عمليات تجدد خلايا الدم.كما أن فيتامين سي الموجود في عصير الشمندر يعمل بشكل طبيعي على تعزيز امتصاص الحديد بشكل مثالي.7- تعزيز صحة القلب ومنع الجلطاتيحتوي عصير الشمندر على البيتاين الذي يعتبر أحد المواد الهامة لخفض مستويات الهوموسيستين في الجسم بشكل طبيعي، فارتفاعمستويات الهوموسيستين في الجسم يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية لجهاز الدوران.كما أن المستويات العالية من البوتاسيوم التي يحتوي عليها عصير الشمندر تساعد على خفض فرص الإصابة بالجلطات وأمراض القلبعامة.8- الحفاظ على وزن صحييحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية وكمية تكاد تكون معدومة من الدهون، لذا يعتبر خياراً مثالياً كنوعمن العصائر التي تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصاً.9- مكافحة السرطانيكتسب الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة المتواجدة فيه، والمدعوة بالبيتالينات.وهذا النوع من مضادات الأكسدة بشكل خاص يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السرطانية، كما يعتقد الباحثون أن البيتالينات تعملعلى البحث في داخل الجسم على كافة الخلايا غير المستقرة أو السرطانية لتدمرها.10- حماية وتحصين الكبدإذا أصبح الكبد لديك منهكاً ومرهقاً جداً، فإن هذا قد يؤدي للإصابة بتشمع أو تليف الكبد، وهذه بعض الأسباب والممارسات التي قد تتعبكبدك:حمية غذائية فقيرة.إفراط في تناول الكحوليات.التعرض لمواد سامة.يحتوي عصير الشمندر على مادة البيتاين والتي تساعد على مكافحة تراكم الدهون والسموم في الكبد.11- مصدر جيد لحمض الفوليكإن حمض الفوليك هو أحد العناصر الغذائية الهامة لمكافحة ومنع إصابة الأجنة بأية عيوب خلقية، كما أنه يساعد على خفض فرص حصولولادة مبكرة للطفل.ويعتبر عصير الشمندر مصدراً جيداً جداً لحمض الفوليك. لذا وإذا كانت المرأة في سن الخصوبة، فإنها تنصح بتناول الشمندر وعصيرهوتضمينه بشكل مناسب في حميتها الغذائية.12- المساعدة على خفض الكولسترولإذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول، فربما عليك التفكير في تضمين الشمندر وعصير الشمندر في حميتك الغذائية.وقد وجدت بعض الدراسات أن خلاصة الشمندر تساعد على تخفيض مستويات الكولسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الكولسترولالجيد.13- مصدر جيد لفيتامين سي وللبوتاسيوميعتبر عصير الشمندر مصدراً جيداً لفيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والضرورية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسممن تأثير الشوارد الحرة الضارة. كما يساعد فيتامين سي في عصير الشمندر على:تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.تسريع التئام الجروح.تحسين امتصاص الحديد.ويعتبر عصير الشمندر غنياً بالبوتاسيوم الذي يعتبر ضرورياً لعمل العضلات والأعصاب في الجسم، لذا ينصح بتناول الشمندر للحصولعلى كفايتك من البوتاسيوم.