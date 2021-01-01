العربية :تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطالب السعودي في أمريكا



الطالب السعودي وليد الغريبي الطالب السعودي وليد الغريبي

ذكرت قناة "العربية" أن نيكول ماري روجز المتهمة بقتل الطالب السعودي وليد الغريبي في الولايات المتحدة، سوف تمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة رغم محاولتها التهرب من الاعتراف بارتكابها الجريمة.



وأكدت الشرطة الأمريكية أنها تملك كل الأدلة التي تُدينها؛ من ضمنها استخدامها لبطاقة المجني عليه.



يذكر أن جريمة قتل المبتعث السعودي، وقعت، يوم 23 يناير الماضي، داخل منزل في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه، وبعض المحتويات الثمينة، قبل أن تفرَّ هاربة من موقع الجريمة.

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مفاجآت في القضيةومطلع الشهر الجاري، كشف عبدالله الغريبي، والد الطالب الوليد الغريبي عن مفاجآت جديدة في حادثة مقتل نجله التي وقعت يوم الاثنين 23 يناير الماضي.ونقلت قناة "العربية" عن الغريبي قوله إنه تمكن من الحصول على كشف حساب من البنك الذي كان يتعامل معه نجله، ليتبين له أن هناك عملية مصرفية تمت من البطاقة البنكية للوليد مؤرخة بيوم 24 يناير في نيوجيرسي، موضحًا أن العملية عبارة عن" شراء من ماكينة مشروبات".وأضاف أن الشرطة أبلغته بأن والد المتهمة بالقتل يعيش في نيوجيرسي، كما أنه تم العثور على سيارة القاتلة في تلك المنطقة.وفي وقت سابق، قال عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي، إن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.وذكر سعد الغريبي أن القاتلة، بحسب ما أدلت به أثناء الاستجواب، أنها طلبت منه المساعدة بنقل أغراضها، فعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.طُعن غدرًاوفي وقت سابق، أفادت صحيفة “سبق” السعودية بأن الغريبي تم طعمه برقبته وهو في دورة المياه وفارق الحياة مغدورًا، وكان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.وذكر عم الغريبي محمد الغريبي" لـ"سبق": الوليد الله يرحمه يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامت بغدره رحمه الله وهو بالحمام بطعنه برقبته وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت، والحمد لله على كل حال".واختتم: "تقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات وعمرها 19 عامًا، وحسبنا الله وكفى، أما عن الرسالة المتداولة التي تقول إنه عرض أثاثه للبيع وهكذا لا صحة لها، وبالنسبة للجثمان والعزاء السفارة ذكرت لأخي والد المتوفى غداً يستلمها وإن شاء الله يوصل بالسلامة، ويتم تحديد موعد الصلاة والعزاء".وقالت السفارة السعودية في 28 يناير الماضي إنها تابعت “ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن الوليد عبد الله الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا”.