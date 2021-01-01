بسبب سعر الدرس .. محادثة أم تترجى مدرس تثير ضجة عبر السوشيال



محادثة أم تترجى ومدرس محادثة أم تترجى ومدرس

استياء شديد علي موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بعد انتشار صورة لمحادثة عبر“واتساب” بين ولية أمر و مدرس تترجاه بتخفيض سعر الدرس .



أم تترجى مدرس

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة المحادثة بين الأم و المدرس ، حيث قالت الأم" ممكن معلش ادفع 100 مذكرة .. و 60 جنية درس زى بقيت المواد لو فيها إحراج لحضرتك خلاص، والله والمذاكرة كتير بس حضرتك قولتلى مقدرش أعمل حاجة ".



و استكملت الأم: " حضرتك الدرس يبقى 80 ، حضرتك عارف الظروف والدها متوفى والدنيا صعبة وهى متمسكة بحضرتك.. معلش يا مستر".

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رد قاسى من المدرسوأوضحت المحادثة المتداولة رد فعل المدرس القاسى على الأم حيث رد عليها قائلا: " بعتذر لحضرتك الاسعار دى قليلة جدا.. مش مناسبة ليا .. شكرا ".تعليقات السوشيال ميدياتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المحادثة ، وانهالت التعليقات عليها بالتعاطف مع الأم وجاءت كالاتى: “ حسبي الله ونعم الوكيل في كل مدرس بياخد من الناس فلوس اكتر من حقه”.وآخر كتب: "ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء".و الثالث علق: “ طبعا مش كل المدرسين فيهم مايفوق الخيال من الرحمة والأخلاق العالية التى تبتغى وجه الله سبحانة وتعالى ولا يهتموا بالمال” .