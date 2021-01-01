بسبب سعر الدرس .. محادثة أم تترجى مدرس تثير ضجة عبر السوشيال

استياء شديد علي موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بعد انتشار صورة لمحادثة عبر“واتساب” بين ولية أمر و مدرس تترجاه بتخفيض سعر الدرس .
أم تترجى مدرس
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة المحادثة بين الأم و المدرس ، حيث قالت الأم" ممكن معلش ادفع 100 مذكرة .. و 60 جنية درس زى بقيت المواد لو فيها إحراج لحضرتك خلاص، والله والمذاكرة كتير بس حضرتك قولتلى مقدرش أعمل حاجة ".
و استكملت الأم: " حضرتك الدرس يبقى 80 ، حضرتك عارف الظروف والدها متوفى والدنيا صعبة وهى متمسكة بحضرتك.. معلش يا مستر".
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