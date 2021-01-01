أمريكا تطلب من الأمريكيين مغادرة روسيا "فورا"

حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.
وقال البيان: "لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب غير القابلة للتنبؤ بها" للنزاع في أوكرانيا، واحتمال التعرض للاعتقال التعسفي أو "مضايقات" من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.
وتابع أنه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني".
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