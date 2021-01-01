تحتفل ألفا روميو بالذكرى السنوية لـ Quadrifoglio وAutodelta بالكشف عن شعارين جديدين



ألفا روميو ألفا روميو

أعلنت "ألفا روميو" عن الانطلاقة الرسمية للاحتفالات بالذكرى المئوية لسيارات كوادريفوليو الأسطورية ، والذكرى الستين لـ أوتوديلتا ، لقسم السباقات الأسطورية بمدينة سيتيمو ميلانيز وفريق Carlo Chiti. تعد هذان السياراتان من العلامات البارزة في تاريخ العلامة التجارية، التى تعبير عن الرياضة الإيطالية النبيلة منذ عام 1910، والتي، حتى يومنا هذا، تثير مشاعر قوية وفخرًا كبيرًا بقبيلة ألفا روميو. لهذه المناسبة، تكشف Alfa Romeo عن الشعارين الجديدين اللذين سيرافقان أحداث الأندية والعلامة التجارية، بالإضافة إلى أنشطة الاتصال المختلفة والأحداث التي ستتبعها طوال عام 2023.



تم تصميم الشعارين الجديدين لتفسير الشعارين القديمين ،من منظور حديث، مع عرضهما في مستقبل العلامة التجارية، والتي تهدف إلى إعادة اختراع الرياضة في القرن الحادي والعشرين. على وجه الخصوص، وتم تصميم الشعار الجديد من خلال Centro Stile Alfa Romeo ، يتمتع الشعار المخصص للذكرى المئوية لـ Quadrifoglio بقوة وأناقة الشعار التاريخي بينما تم تطوير نقطة لونه فقط. لإضافة لمسة لونية معاصرة تتذكر الماضي المجيد لسيارات "ألفا روميو" الأسطورية.



وبالمثل ،فإن شعار Autodelta هو ميزة أسلوبية يجب الحفاظ عليها في مظهرها الأصلي وألوانها. في الواقع، على الرغم من مرور السنين، لا يزال رمز الرياضة هذا معجبًا بذكرى عشاق رياضة السيارات. لهذا السبب، تتميز النسخة الاحتفالية الجديدة بتغييرات بسيطة، مما يجعلها أكثر معاصرة ومتماشية مع أصول الاتصال الحالية لألفا روميو. وهذا واضح في خط S equel الجديد، وهو نفس الخط الذي استخدمته ألفار وميو ؛ والألوان الثلاثة الموجودة دائما، كتعبير فخور عن أصولها ؛ وإضافة تاريخ الذكرى السنوية الذي يسلط الضوء على طول عمر علامة Autodelta التجارية.

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بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس اوتوديلتا ، سوف يقام مؤتمر بمتحف ألفا روميو بمنطقة أريسي الإيطالية يوم 5 مارس المقبل ، وهو اليوم الذي تأسس فيه قسم السباقات.كما سيقام يوم 25 يونيو الاحتفال بعيد ميلاد العلامة التجارية كوادريفوليو التجارية ،يليه مؤتمر "Backstage" الذي سيضم عرضًا وفلاش موب سيكون مفتوحًا لجميع نوادي ألفا روميو .كوادريفوليو.. رمز روح السباقات الإيطالية الرياضة منذ عام 1923:لقد تم تطبيق العديد من المميزات للتميز أولا على السباقات ومن ثم تم نقلها بالكامل إلى سيارات الإنتاج. هذا، باختصار، هو فلسفة ألفا روميو المضمنة في كوادريفوليو ، الرمز الأسطوري الذي حدد أكثر إبداعات الفا روميو عالية الأداء، ليس فقط تلك المستخدمة في حلبات السباق حول العالم ولكن أيضًا بعض نماذج الإنتاج الخاصة.كان أول أصدر لـ كوادريفوليو هو "كورسا " محددة من سيارات RL الجديدة للسائق اجو سي?وكسى الفائز بالنسخة الرابعة عشر من سباق "تارغا فلوريا" خلال عام 1923 ،الذي فاز بأول أمجاد العلامة التجارية العشرة في هذه المسابقة المرموقة. واستمر شعار الحظ السعيد في الظهور على سيارات السباق - بدءاً من ألفا روميو P2 التي فازت في أول بطولة عالمية لسباقات السيارات في مونزا عام 1925، لتحقق أول لقب من ألقاب ألفا روميو العالمية الخمسة. وفي أواخر العشرينيات من القرن الماضي، استخدمت شارة كوادريفوليو أيضاً لتمييز سيارات ألفا روميو على حلبة السباق عن سيارات سكوديريا فيراري، التي كانت تستخدم حصان قفز كشعار لها.وفي عامي 1950 و 1951، قاد جوسيبي "نينو" فارينا وخوان مانويل فانيو سيارتي ألفا روميو 158 و 159، ألفيتاس الشهيرة، للفوز في أول بطولة عالمية للفورمولا 1. ثم، وفي الستينيات من القرن الماضي، ظهرت كوادريفوليو في إصدار جوليا الجاهز للسباق - وهو إصدار تي سوبر TI Super، قبل أن تتحد مع مثلث أوتودلتا Autodelta الأزرق لعدة عقود: من GTA إلى 33، حتى إلى بطولتين عالميتين فازت بهما TT 12 (1975) و33 TT 12 (1977).واستمرت وتيرة سباقات ألفا روميو في الثمانينيات، حيث حققت، عندما عادت إلى الفورمولا 1 في عام 1980، نجاحات متكررة في سباقات سيارات التورينغ (GTV 6 2.5)، وحتى الانتصار في سباقDTM مع سيارة طراز 155 V6 Ti عام 1993 والسلسلة الطويلة من انتصارات 156 Superturismo (1998 - 2004).وتم وضع شعار كوادريفوليو على طرازات عالية الأداء جرى تصنيعها خلال عقدي الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وبعض الطرازات كان لديها الشعار على هياكلها على الرغم من أنه لم يظهر في أسمائها - مثل جوليا سبرينت جي تي فيلوسي Giulia Sprint GT Veloce أو 1750 جي تي فيلوسي 1750 GT Veloce - في حين أن طرازات أخرى، من الثمانينيات فصاعداً، شملت كوادريفوليو في أسمائها الرسمية، مثل الإصدارات المختلفة من 33 كوادريفوليو فيردي أو164 كوادريفوليو فيرديبمرور الوقت، أصبحت "Q" الأولية نفسها جزءًا من مفردات Alfa Romeo، وفي النهاية حددت الحلول التقنية الأكثر تقدمًا: وأشهرها على الإطلاق هو الدفع الرباعي Q4، ولكن كان هناك أيضًا فارق القفل الذاتي Q2، ناقل الحركة الأوتوماتيكي Q-System و Q-Tronic، على سبيل المثال لا الحصر.أخيرًا، عاد رمز Quadrifoglio على كل من Mito (2008) و Giulietta (2010) وعندما ولد جيل Alfa Romeo الجديد في 2015 مع إطلاق Giulia في نسخته Quadrifoglio، مدعومًا بمحرك بنزين BiTurbo 2,9 الجديد مع HP 510 وأداء متميز، لدرجة أنه سجل الرقم القياسي للفئة في 7 '32 "في حلبة Nurburgring الشهيرة. Stelvio، أول سيارة دفع رباعي من إنتاج Alfa Romeo، هي أيضًا على رأس المجموعة في إصدار Quadrifoglio.أوتوديلتا (إدارة السباقات الاسطورية في الفا روميو):في 5 مارس 1963، أسس كارلو تشيتي والأخوين تشيزولا شركة صغيرة مقرها في فيليتو أومبرتو، بالقرب من أودين، بهدف التعاون مع ألفا روميو في بناء Giulia TZ، وهي سيارة جران توريزمو مدمجه صممها زاغاتو، مبنية على محرك وميكانيكا جوليا ومجهز بهيكل أنبوبي حصري، ومن هنا جاء الاختصار Tubolare Zagato. كان هذا بمثابة بداية لواحد من أجمل الفصول في رياضة السيارات الدولية، لدرجة أن الشركة سرعان ما أصبحت قسم سباقات ألفا روميو. في الواقع، في عام 1965، تم شراؤها من قبل Biscione بهدف إدارة العودة الرسمية إلى المسابقات، بعد انسحابها من بطولة العالم للفورمولا 1 في عام 1951، عندما فازت بلقبها الثاني مع 'Alfetta'لهذا السبب ، قررت شركة تصنيع السيارات إنشاء منظمة مخصصة للسباقات ، ومنفصلة جسديًا عن منشأة الإنتاج وبحكمة تقديرية كافية في اتخاذ القرارات الفنية والرياضية بسرعة. كان المدير العام للواقع الصناعي والرياضي الجديد هو المهندس الكاريزمي كارلو تشيتي ، الذي نقل Autodelta في بعض المستودعات المجهولة في سيتيمو ميلانيز ، بالقرب من أريس. هذا هو المكان الذي ستأتي منه بعض أشهر سيارات سباقات Alfa Romeo ، بما في ذلك الأسطورية Giulia Sprint GTA عام 1965 ، التي فازت بثلاث مرات متتالية "Challenge Europeo Marche" ، وعشرات البطولات الوطنية ومئات السباقات الفردية في جميع أنحاء العالم. حقيقة ممتعة: كانت Giulia Sprint GTA أول سيارة تجول تتسابق في Nordschleife في نوربورغرينغ في أقل من 10 دقائق.