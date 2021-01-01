تستعد "شيري" الصينية لدخول سوق المملكة المتحدة بـ "أومودا 5"

في إطار التوسع غير المسبوق لمجموعة "شيري" الصينية، أعلنت المجموعة المالكة لعدد من العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات عن استعدادها لدخول سوق المملكة المتحدة من خلال علامة جديدة اختارت لها اسم "أومودا - Omoda".
وتقدم "شيري" حاليًا مجموعة واسعة من السيارات ذات المحركات العاملة بالبنزين والهجينة والكهربائية ذات الأسعار المقبولة، سواء على المستوى المحلي في الصين، أو على مستوى عالمي، كما أن لديها اتفاقية مشروع مشترك مع "جاجوار لاندروفر- Jaguar Land Rover" لإنتاج "لاندروفر ديسكفوري سبورت - Land Rover Discovery Sport" و"رينج روفر إيفوك - Range Rover Evoque" و"جاجوار Jaguar XF" و"جاجوار Jaguar XE" للسوق الصيني.
وعن العلامة الجديدة "أومودا - Omoda" فسيتم تسويقها كعلامة تجارية أكثر تميزًا من "شيري Chery" مع كون أول طرازاتها "أومودا 5 - Omoda 5" هو نموذجها الأول الذي سيتم تسويقه في المملكة المتحدة اعتبارًا من أوائل عام 2024.
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