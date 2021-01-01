تستعد "شيري" الصينية لدخول سوق المملكة المتحدة بـ "أومودا 5"



شيري شيري

في إطار التوسع غير المسبوق لمجموعة "شيري" الصينية، أعلنت المجموعة المالكة لعدد من العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات عن استعدادها لدخول سوق المملكة المتحدة من خلال علامة جديدة اختارت لها اسم "أومودا - Omoda".



وتقدم "شيري" حاليًا مجموعة واسعة من السيارات ذات المحركات العاملة بالبنزين والهجينة والكهربائية ذات الأسعار المقبولة، سواء على المستوى المحلي في الصين، أو على مستوى عالمي، كما أن لديها اتفاقية مشروع مشترك مع "جاجوار لاندروفر- Jaguar Land Rover" لإنتاج "لاندروفر ديسكفوري سبورت - Land Rover Discovery Sport" و"رينج روفر إيفوك - Range Rover Evoque" و"جاجوار Jaguar XF" و"جاجوار Jaguar XE" للسوق الصيني.



وعن العلامة الجديدة "أومودا - Omoda" فسيتم تسويقها كعلامة تجارية أكثر تميزًا من "شيري Chery" مع كون أول طرازاتها "أومودا 5 - Omoda 5" هو نموذجها الأول الذي سيتم تسويقه في المملكة المتحدة اعتبارًا من أوائل عام 2024.

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وبحسب ما أعلنت "شري" فإن طراز "أومودا 5 - Omoda 5" سيتوفر بـ 3 منظومات للحركة، بمحرك اختراق داخلي يعمل بالبنزين ICE وهجين قابل للشحن PHEV وكهربائي بالكامل EV مع توقع أن تبدأ الأسعار من حوالي 45,000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 54,290 دولارًا أمريكيًا.يقال إن النسخة الكهربائية من Omoda 5 سيتم تشغيلها بواسطة بطارية 64 كيلو واط في الساعة، على أن تكون السيارة بقوة 198 حصان.. ومن المتوقع أن يبلغ مداها 450 كم.في الداخل، سيتم التحكم في وظائف "أومودا 5" ونظام الترفيه فيها من خلال زوج من الشاشات مقاس 10.25 بوصة تدعم الاتصال بالهاتف الذكي عبر Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى شاحن اللاسلكي.ستحتوي المقصورة الداخلية لـ Omoda 5 أيضًا على مقاعد جلدية جيدة التهوية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع الحفاظ على المسار، و فتحة سقف.ووفق للمعلومات المتاحة عن السوق البريطاني ،فإن "أومودا 5" بسعر 45000 جنيه إسترليني ستواجه منافسةً عنيفة مع كلٍ من "تسلا موديل واي - Tesla Model Y" و "هيونداي أيونيك 5- Hyundai Ioniq 5" في نفس الفئة السعرية.