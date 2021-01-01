تعرف على الراعي الجديد لفريق ياماها في بطولة العالم للسوبربايك



بروميتيون بروميتيون

ستصبح مجموعة بروميتيون للإطارات الراعي المُشارك الجديد لفريق ياماها في بطولة العالم للسوبربايك خلال بطولة FIM Superbike العالمية للعام 2023.



العلامة التجارية لبروميتيون، الرائدة في مجال صناعة الإطارات ذات الاستخدام التجاري، ستكون حاضرة بقوة على الدراجات المشاركة في البطولة - والتي وُضع تصميم جديد لها – بالإضافة إلى الشاحنات التي تنقل المعدات إلى حلبة السباق، وأيضًا على ملابس المتسابقين، كما ستظهر العلامة التجارية على كافة المطبوعات الرسمية ووسائل التواصل الخاصة بالفريق.



علق السيد روبرتو ريجي، المدير العام لمجموعة بروميتيون، على اتفاق الرعاية قائلًا: "الاتفاقية التي أصبحنا بمقتضاها رعاة مشاركين للفريق الرسمي لياماها تعكس التطور الطبيعي للالتزام الذي تُبديه بروميتيون تجاه بطولة العالم للسوبربايك، الالتزام الذي بدأ في العام 2022 مع اتفاق الرعاية الرسمية للبطولة. تجمع بيننا وبين بطولة سوبربايك قيم الابتكار والتكنولوجيا والسعي نحو تحقيق أفضل أداء ممكن. كما نرى أن هذه الشراكة لن تعزز صورة علامتنا التجارية فحسب، لكنها ستتيح لنا كذلك تقديم تجارب جذابة وحصرية لشركائنا وعملائنا".

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فاز فريق ياماها بروميتيون بـ 14 سباقًا خلال العام 2022، كما حصل على المركز الثاني في بطولة المصنّعين، ما يجعله أحد أفضل الفرق في هذه الفئة. هذا الموسم، يقود الفريق بطل نسخة العام 2021 من السوبربايك ووصيف 2022 توبراك رازغاتلي أوغلو، إلى جانب الإيطالي أندريا لوكاتيلي في عامهما الثالث كزملاء في الفريق.تكتسب شراكة بروميتيون مع فريق ياماها الرسمي للسوبربايك أهمية كبيرة، خاصة مع رعاية الفرق الأخرى الموجودة في عالم السوبربايك منذ شهدت البطولة تواجد بروميتيون كراع رسمي لـ FIM Superbike في موسم 2022. بروميتيون هي أيضًا الراعي الرسمي لبطل سوبربايك 2021، المتنافس التركي توبراك رازغاتلي أوغلو، الذي اعتلى منصة تتويج بطولة سوبربايك 82 مرة، عبر 32 لقبًا، و26 مرة لتحقيقه أفضل لفات في السباق و8 مرات كأول المنطلقين، من إجمالي 156 مشاركة له في البطولة.تنطلق بطولة سوبربايك يوم 24 فبراير في جزيرة فيليب الأسترالية، وتُختتم في الخريف بعد 12 جولة تقام حول العالم. تمتد البطولة من إندونيسيا إلى الأرجنتين، حيث أقيمت السباقات الأوروبية في كل من إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة، وتشيكيا وفرنسا والبرتغال. تقام الجولة الإيطالية للبطولة في عطلة نهاية الأسبوع من 2 إلى 4 يونيو في حلبة ميزانو الدولية "ماركو سيمونسيلي".بالنسبة لبروميتيون، التي أطلقت في العام 2022 الجيل الجديد من الإطارات الممتازة Serie 02 التي تحمل علامة Pirelli، مثلت الشهرة الدولية التي تتمتع بها بطولة السوبربايك عنصرًا حاسمًا لاختيار الاستثمار في هذه البطولة على وجه الخصوص، بسبب التواجد العالمي لبروميتيون التي تصنع إطاراتها عبر ثلاث قارات، وتبيعها في أكثر من 150 دولة حول العالم.