تستدعي "نيسان" ما يقرب من 65 ألف سيارة "ليف" الكهربائية.. تعرف على السبب

وجهت العلامة اليابانية "نيسان" استدعاءً لما يقرب من 64,700 سيارة من الجيل الثاني من "نيسان ليف" الكهربائية.. حيث اكتشفت الشركة تعليمات خاطئة في دليل السائق حول كيفية تشغيل مزيل الصقيع والثلوج، ويمكن أن يؤدي اتباع هذه التعليمات إلى "انخفاض أداء مزيل الصقيع".
وبحسب ما ينص الدليل، فإنه يجب ضبط المروحة على أقصى سرعة لها.. ومع ذلك، فإن القيام بذلك سيؤدي إلى دخول السخان في الوضع الآمن ما يعني إنتاج حرارة أقل، وبالتالي سينخفض أداء مزيل الصقيع.
على الرغم من أن المشكلة قد تبدو بسيطة إلى حد ما، إلا أنها لا تزال تعتبر خطيرة بما يكفي بالنسبة لشركة نيسان لإصدار استدعاء كامل لجميع السيارات المتضررة.
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