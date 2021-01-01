تستدعي "نيسان" ما يقرب من 65 ألف سيارة "ليف" الكهربائية.. تعرف على السبب



نيسان نيسان

وجهت العلامة اليابانية "نيسان" استدعاءً لما يقرب من 64,700 سيارة من الجيل الثاني من "نيسان ليف" الكهربائية.. حيث اكتشفت الشركة تعليمات خاطئة في دليل السائق حول كيفية تشغيل مزيل الصقيع والثلوج، ويمكن أن يؤدي اتباع هذه التعليمات إلى "انخفاض أداء مزيل الصقيع".



وبحسب ما ينص الدليل، فإنه يجب ضبط المروحة على أقصى سرعة لها.. ومع ذلك، فإن القيام بذلك سيؤدي إلى دخول السخان في الوضع الآمن ما يعني إنتاج حرارة أقل، وبالتالي سينخفض أداء مزيل الصقيع.



على الرغم من أن المشكلة قد تبدو بسيطة إلى حد ما، إلا أنها لا تزال تعتبر خطيرة بما يكفي بالنسبة لشركة نيسان لإصدار استدعاء كامل لجميع السيارات المتضررة.

قد يعجبك أيضا...

وقد دخل الجيل الثاني من "نيسان ليف Nissan Leaf" في الإنتاج منذ أكتوبر 2017، إلى جانب أنها ميسورة التكلفة للغاية، فإن تقنية Leaf ونطاقها بالمقارنة مع المنافسين تعتبر الأقل.. ومن ثم لن يكون من المفاجئ أن يتم استبدالها قريبًا بكروس أوفر.ويتوقع أن يتم بناء "الكروس أوفر" البديل لـ "ليف" والذي لم يتم تسميته على منصة "CMF-EV" التابعة لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي، والتي تستخدمها أيضًا "آريا Ariya" و"ميجان إي-تك الكهربائية - Megane E-Tech".وسيتم تصنيع الكروس أوفر المنتظرة في مصنع "سندرلاند" بالمملكة المتحدة.. ومن المتوقع أن يتم طرحه للبيع في عام 2025، مع مزيد من التفاصيل التي سيتم الكشف عنها في وقت قريب من ذلك التاريخ.