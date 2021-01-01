يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرسيدس S-Class وC-Class

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مرسيدس S-Class وC-Class

أعلنت مرسيدس عن ترقية عبر الهواء مجانية للأنظمة الترفيهية MBUX لسيارات C-Class و S-Class، والتي تتضمن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة.

أبرز ما يميز هذه الترقية هو خاصية “Zero Layer” والتي طورتها مرسيدس لتمكين أنظمة MBUX من التعرف على التطبيقات الأكثر استخداماً للسائق بحيث يتم وضع هذه التطبيقات على واجهة النظام مع الاخذ في الاعتبار توقيت وسياق استعمال التطبيق، أي أن الواجهة ستتغير باستمرار وفق ما يحتاجه السائق بحسب ظرف القيادة.

تقول مرسيدس أن الذكاء الاصطناعي يتعرف على السائق، ويتذكر تفضيلاته، ويستخدمها لتقديم اقتراحات مخصصة لوظائف الراحة ولميزات السيارة المختلفة. على سبيل المثال، إذا أجرى السائق مكالمة هاتفية محددة أثناء عودته من العمل إلى المنزل، فسوف يقترحها MBUX مع اختصار في نفس الوقت بالضبط. إذا كان السائق لا يريد استخدام الاختصار المقترح أو لم يكن مهتمًا بمواصلة هذه العادة، فيمكنه الرد بـ “لا تقترح الآن” أو “لا تقترح مرة أخرى”.

جدير بالذكر أن الميزة كانت متوفر لسيارات مرسيدس الكهربائية EQE وEQS ولكن توفيرها كترقية أحدث صدى أكبر في الوسط الإعلامي.

المصدر: سعودى شفت

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