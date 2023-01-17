أسعار الذهب في مصر اليوم 13 فبراير 2023 وعيار 21 يترقب الدولار



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الافتتاحية في أول أيام الأسبوع على ثبات سعر الذهب اليوم عالميا ، فيما تتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-2-2023 وتستقر لليوم الثاني علي التوالي في سوق الصاغة بمختلف المحافظات.



ويسود ترقب من جانب المحال والمتعاملين لمستويات سعر الدولار أمام الجنيه وأوقية الذهب عالميا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1720 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر .



سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-2-2023

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1970 جنيها)وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1970 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (1720 جنيها)فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار صباحا في التعاملات ليبلغ 1720 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (1476 جنيهًا)وأستقر سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة في مصر ليبلغ 1476 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (13760 جنيها)كما تأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليواصل ثباته عند نحو 13760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1859 دولارًا للاوقية مع ترقب لبيانات التضخم والوظائف الامريكية خلال الايام المقبلة