سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 13-2-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

سعر الدولار
حقق سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلي 30.43 جنيه للشراء، 30.53 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.
سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى
سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجاري
سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 30.38 جنيه للشراء، و 30.48 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع..
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 30.53 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع..
سعر الدولار البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري 30.38 جنيه للشراء، و 30.48 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
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