سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 13-2-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية



سعر الدولار سعر الدولار

حقق سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلي 30.43 جنيه للشراء، 30.53 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

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