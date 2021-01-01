متصفح كروم يحصل على مزايا جديدة..منها إصلاح الثغرات البرمجية..

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صورة الخبر: كروم
كروم

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح chrome، حمل معه العديد من الميزات المهمة للمستخدمين.

وتمنح نسخة chrome 110 مستخدمي الحواسب الكثير من الميزات الجديدة، منها ميزات الأمان التي تسمح لهم باعتماد المصادقة البيومترية لحماية بياناتهم، كالاعتماد على خاصية حماية بيانات التصفح عبر بصمة الإصبع إن كان الحاسب يوفر هذه الميزة.

ومع التحديث الجديد أيضا تم إصلاح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن سابقا استغلالها للوصول إلى حواسب المستخدمين أو بيانات تصفحهم على الإنترنت، كما أصلحت الثغرات المرتبطة ببروتوكولات الاتصال WebRTC وتقنيات JavaScript.



يدعم الإصدار الجديد Nvidia RTX Video Super Resolution المتوفرة في بطاقات إنفيديا الرسومية من فئة GeForce RTX التي تتيح رفع جودة مقاطع الفيديو وتحسين عرض الصور والفيديوهات أثناء تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة

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ويمنح التحديث الجديد مستخدمي الحواسب أيضا إمكانيات أكبر للتحكم بنوافذ صفحات الويب ونوافذ البرامج المشغلة على أجهزتهم، إذ يمكن للمستخدم تشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوافذ منفصلة كي لا تتداخل هذه النافذة مع نوافذ صفحات الويب المفتوحة

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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