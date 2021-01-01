تكشف وكالة الفضاء الروسية عن خطوط صدع ناجمة عن زلزال تركيا المدمر |

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" صور للأقمار الصناعية تكشف عن خطوط صدع ناجمة عن زلزال تركيا المدمر.

وأوضحت الوكالة في منشور عبر "تليجرام"، اليوم الأحد، أنها تواصل مراقبة عواقب الزلزال في جنوب شرقي تركيا، وأرفقت صورة حالية لمنطقة ضربها الزلزال بأخرى التقطها القمر الصناعي "ريسورس - بي" في شهر يوليو 2021.

وقالت إن الصورة التي التقطها القمر الصناعي Kanopus-V التابع لشركة Roscosmos هي لمطار هطاى بعد سلسلة من الزلازل.

كذلك نشرت صورة أخرى لصدع كبير وقارنتها بصورة لذات المنطقة التقطت في 2021، حيث يظهر الفرق في الصورتين والصدع الذى تسبب به الزلزال.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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