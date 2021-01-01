تسأل وكالة الفضاء الأوروبية الجمهور للمساعدة فى تصميم بدلات الرواد للقمر والمريخ

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طلبت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) المساعدة من العامة فى تصميم بدلات الرواد للقمر والمريخ، حيث سيتم استخدام البدلات الجديدة المخطط لها في مدار الأرض وما بعده، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، مما يساعد رواد الفضاء على استكشاف سطح القمر، والوصول في النهاية إلى المريخ.



وفقا لما ذكره موقع "Space"، يتمتع المصممون والمصنعون بفرصة المساعدة في إنشاء بدلات الفضاء بين الكواكب لهذه البيئات شديدة الاختلاف بحلول 28 فبراير، مع التركيز على تمثيل "الهوية الأوروبية".



وسيحصل الفائزون على جولة في مركز رواد الفضاء الأوروبي بالقرب من مدينة كولونيا بألمانيا؛ وتوجد شروط الأهلية الكاملة والتفاصيل الفنية موجودة على موقع ESA الإلكتروني.



ولا داعي للقلق كثيرًا بشأن التفاصيل الفنية حول جعل بدلة الفضاء تعمل في البيئات المتربة والجاذبية الصغرى على حد سواء؛ تقول وكالة الفضاء الأوروبية إن خبراءها سيهتمون بذلك.



كتب مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن مظهر الموضة الخاص بك لا يمكن أن ينتقل إلى أعماق الفضاء فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا في المعارض وصناعة الأفلام، لتثقيف الناس وإلهامهم بشأن استكشاف الفضاء".



وكالة الفضاء الأوروبية ليست الوكالة الوحيدة التي تبحث عن نوع جديد من بدلات الفضاء لاستكشاف الفضاء السحيق، فإنه في عام 2022، اختارت وكالة ناسا فرقًا بقيادة شركة أكسيوم سبيس وشركة كولينز إيروسبيس لصناعة البدلات منذ فترة طويلة لصنع بدلات فضاء لمهمات أرتميس للقمر والبعثات المستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2034.



وكانت ناسا تصنع أيضًا بدلة الفضاء الخاصة بها من الجيل التالي لمدة 15 عامًا تقريبًا، عبر عدة برامج، لكنها واجهت مشكلة مع أحدثها، المعروف باسم وحدة التنقل خارج المركبة الاستكشافية (xEMU)، قال تقرير صدر في أغسطس 2021 من مكتب المفتش العام التابع لناسا إن أول هبوط لأرتميس سيتأخر بسبب مشكلات في تطوير xEMU، قبل أن تفتح ناسا الصفقات للشركات.