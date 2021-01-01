تخطئ جوجل فى تقدير حجم الأسهم الممنوحة للموظفين المستغنى عنهم

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وجد بعض الموظفين الذين تم تسريحهم من جوجل أنهم سيحصلون على عدد أسهم أقل مما توقعوه في البداية بسبب "الحسابات غير الدقيقة" حسبما نقلت CNBC.



وبدأت جوجل في تسريح 12 ألف موظف في أواخر يناير، وأبلغت الشركة الموظفين المسرحين بأنها أخطأت في تقدير عدد الموظفين الذين سيحصلون عليها في مكافأة إنهاء الخدمة، حسبما قال اثنان من الموظفين المسرحين لـ Insider.



"نريد أولاً أن نعتذر عن الحساب غير الدقيق الذي ظهر في البريد الإلكتروني للإشعار الأولي، مكافأة نهاية الخدمة التي شرحناها في الوثائق التفصيلية والعامة كانت صحيحة، ولكنها انعكست بشكل غير دقيق في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه"، بحسب مذكرة للشركة حصل Insider على نسخة منها.



وأكدت جوجل ذلك، قائلة إنه في حين أن المعلومات حول مدفوعات إنهاء الخدمة للموظفين كانت دقيقة بنسبة 100% على موقع الدعم الداخلي الخاص بها، إلا أنها انعكست بشكل غير دقيق في حساب في إشعار بالبريد الإلكتروني تم إرساله إلى الموظفين.



قال موظف سابق إن هذا الخطأ في التقدير حدث لأن Google قامت بحساب الأسهم المستحقة مرتين بين الوقت الذي أبلغت فيه Google الموظفين عن تسريح العمال وحتى 31 مارس.

