تعرف على فوبيا الحب..ليه بعض الشباب بيخافوا من الارتباط وبيهربوا منه؟

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يبحث كل شخص عن طرف آخر يؤنس وحدته ويستطيع معه تكوين أسرة صغيرة، ويبادله نفس مشاعر الحب حتى يشعر بالاستقرار والحب الذى يحلم به طوال الوقت، لكن البعض يهرب من فكرة الزواج أو الحب، وهؤلاء قد يكونوا مصابين بما يسمى بـ"فوبيا الحب" أو "الخوف من الحب"، أو "الفيلوفوبيا" والذى يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرتك على تكوين علاقات عاطفية وينتهى به المطاف إلى العيش بمفرده، ولهذا نستعرض في التقرير أسباب وأعراض وعلاج فوبيا الحب، وفقاً لما ذكره موقع "clevelandclinic".





أسباب الخوف من الحب



توجد العديد من أسباب الخوف من الحب، منها:



نموذج سيئ

قد يكون سبب خوف الشخص من الحب يعود إلى خوفه من تكرار تجربة والديه القاسية التي كانت تشمل إساءة الطرفين لبعضهما، سواء بالإلفاظ أو بالضرب والتي جعلته يعيش طفولة قاسية.

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الخوف من الرفض أو الهجرانقد يكون خوف الشخص من الدخول في علاقة عاطفية نتيجة خوفه من الرفض أو الهجر الذى تعرض له في علاقاته العاطفية السابقة.أعراض الخوف من الحب:تظهر العديد من الأعراض على الأشخاص الذين يخشون الحب، مثل:- الشعور بالقلق الشديد عندما يكون في علاقة ويقلق باستمرار بشأن انتهائها يوما ما.- الشعور بالخوف من الحبيب أو من حقيقة مشاعره.- دفع الناس بعيدًا أو إنهاء العلاقات فجأة.- عندما يشعر بمشاعر الحب، قد تكون لدى الشخص الذى يعانى من هذه الفوبيا من الأعراض الجسدية التالية:دوار .جفاف الفم.الشعور الشديد بالرهبة أو الرعب.الغثيان والقيء أو الإسهال.التعرق الغزير.سرعة التنفس وضربات القلب .اهتزاز أو ارتجاف.ضيق في التنفس.كيف يتم تشخيص الخوف من الحب؟يساعد الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM) التابع للجمعية الأمريكية للطب النفسي المتخصصين في الصحة العقلية مثل علماء النفس على تشخيص اضطرابات الرهاب بناءً على الأعراض وكيفية تأثيرها على نوعية حياتك.ويستخدم مقدمو الرعاية الصحية هذه المعايير لتشخيص اضطراب رهابي معين مثل رهاب الحب، مثل :خوف دائم من الحب يستمر لستة أشهر على الأقل.الخوف الشديد أو القلق عند الشعور بالحب.ظهور أعراض الرهاب عندما يجد نفسه في موقف رومانسى.القلق أو الخوف الذي يجعله تتجنب إعطاء الحب أو تلقيه.طرق علاج الخوف من الحبيمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) في التغلب على الخوف من الحب ويساعد هذا النوع من العلاج النفسي (العلاج بالكلام) على التعرف على الأفكار والسلوكيات التي تجعل الشخص يخشى الحب.ويمكن استخدام نوع من العلاج بالتعرض ويساعد على علاج أكثر من 90? من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات رهاب معينة.يعتمد هذا النوع من العلاج على ما يلى:استخدام تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق والتأمل لإدارة الأعراض.التعرض تدريجيا لفكرة الوقوع في الحب.متى يجب الاتصال بالطبيب؟يجب على الشخص أن يتصل بالطبيب النفسى عند التعرض لنوبات ذعر وقلق مستمر يتعارض مع الحياة اليومية أو النوم أو ظهور علامات الاكتئاب.