5 أطعمة يمكن أن تحميك من التلوث..لصحة الرئة..

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تسبب ملوثات الهواء مجموعة من المشكلات الصحية التي تتراوح من أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة إلى أمراض القلب وحتى مرض السكري.



وبالتالي، من المهم اتخاذ تدابير وقائية وحماية رئتينا، ومن الضروري اتباع نظام غذائي متوازن ، حيث تعمل الأطعمة كدرع أساسي وتحمي الجسم من جميع أنواع الأمراض.





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وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحميك من الآثار الضارة للتلوث.الأسماك الدهنيةفهي غنية بالدهون وهي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية المرتبطة بصحة الرئة، وتُعرف هذه أيضًا باسم الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الغنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ومضادة للأكسدة، وكل هذه الخصائص تحمي الرئتين من جميع أنواع أمراض الرئة والآثار الضارة لتلوث الهواء.التفاحوفقًا لدراسة أجراها فريق من الأطباء في لندن حيث درسوا أكثر من 2500 رجل تتراوح أعمارهم بين 45-49 عامًا ، وجد أن وظيفة الرئة الجيدة مرتبطة بتناول كميات كبيرة من فيتامينات C و E وبيتا كاروتين والحمضيات.الجوزإنه مصدر غني آخر لأحماض أوميجا 3 الدهنية والاستهلاك المنتظم للجوز مفيد في مكافحة الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.البنجريحتوي على مركبات النترات التي تعمل على تحسين أداء الرئة. وفقًا للخبراء ، تساعد النترات على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم وتحسين امتصاص الأكسجين.كما أن البنجر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة الكاروتينية الضرورية لصحة الرئة.الثومإنه غني بالأليسين وله خصائص مضادة للالتهابات ، مما يقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وثبت أن الاستهلاك المنتظم للثوم يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى والالتهابات ، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.