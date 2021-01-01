العلماء يبتكرون نموذج يتنبأ أين ومتى ستحدث الزلازل؟

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ابتكر العلماء نموذجاً جديداً قد يتوقع متى وأين يضرب الزلزال المقبل؟، وذلك بعد أيام فقط من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة الذي هز تركيا وسوريا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 ألف شخص.

وقد طوّر النموذج فريق من علماء الزلازل في جامعة نورث وسترن، ويأخذ النموذج في الاعتبار الترتيب المحدد للزلازل السابقة وتوقيتها بدلاً من الاعتماد فقط على متوسط الوقت بين الزلازل الماضية، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

وتشرح هذه الطريقة أيضاً سبب ميل الزلازل إلى الظهور في مجموعات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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