تجد ناسا دليلا جديدا على وجود الماء على المريخ

آخر الأخبارعلم وتقنية › تجد ناسا دليلا جديدا على وجود الماء على المريخ

صورة الخبر: المريخ
المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن لقطة سريعة من عربتها "كيوريوسيتي" ، تظهر "دليلًا دامغًا" على وجود المياه في كوكب المريخ كان يُعتقد سابقًا أنها أرض قاحلة، وساعدت المركبة الجوالة التي كانت تستكشف الكوكب الأحمر منذ أكثر من عقد، بمرور الوقت ، فهم العلماء الكثير عن المريخ منذ هبوطه على سطحه في عام 2012.

الاكتشاف الأخير في منطقة من الكوكب تُعرف باسم "الوحدة الحاملة للكبريتات" أثار اهتمام علماء ناسا على وجه الخصوص ، بعد أن وجدوا "أوضح دليل حتى الآن" على احتمال وجود بحيرة كبيرة في منطقة كان يُعتقد سابقًا أنها احتوت فقط قطرات صغيرة من الماء.

واكتشفت المركبة الفضائية كيوريوسيتي مؤخرًا نسيجًا صخريًا متموجًا يشير إلى وجود بحيرات في منطقة من المريخ القديم توقع العلماء أن تكون أكثر جفافًا.

قال أسوين فاسافادا من وكالة ناسا في بيان هذا الأسبوع: "هذا أفضل دليل على المياه والأمواج رأيناه في المهمة بأكملها". "لقد تسلقنا رواسب البحيرة على ارتفاع آلاف الأقدام ولم نر أبدًا دليلًا كهذا، والآن وجدناها في مكان توقعنا أن تجف ".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تجد ناسا دليلا جديدا على وجود الماء على المريخ

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37497

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager