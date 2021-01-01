يعتبر «اللسان» مؤشر للأمراض.. إذا تحول لهذه الألوان توجه للطبيب



اللسان اللسان

الأسنان ليست مجرد أداة لتناول الطعام، يمكن أن تكون حالتها مؤشرًا حقيقيًا للصحة العامة، وببساطة فإن هناك أكثر مما تراه العين عندما يتعلق الأمر بأفواهنا، فماذا عن اللسان؟.



الدكتور أوشينا أوكوي، طبيب الأسنان التجميلي، قال "إنه بالإضافة إلى الأشياء المعتادة مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن للفم أن يخبر ما إذا كان هناك أمراض أخرى أم لا".



وأضاف الدكتور أوكوي: إن «العناية بابتسامتك لا تتعلق فقط بالجماليات، ويمكن لصحة أسنانك ولثتك أن تحدث فرقًا في الطريقة التي تشعر بها وتؤثر على مناعتك».

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وتابع: «اللسان السليم يجب أن يكون لونه وردي فاتح، ويمكن أن تكون البقع البيضاء على لسانك علامة على العديد من الأشياء اعتمادًا على شكله، فالطلاء الذي يشبه الجبن على الأرجح هو مرض القلاع».اقرأ أيضا|لصحتك الجسدية.. 7 علامات يحاول فمك من خلالها إخبارك بأن أمرًا مقلقًا يحدثويمكن أن تتراوح الأسباب من سوء صحة الفم التي تتكاثر فيها البكتيريا، كالأدوية مثل المضادات الحيوية، وأجهزة الاستنشاق للربو وجفاف الفم بسبب الأدوية، ويمكن أن يتسبب نظام المناعة الناجم عن مرض السكري أو السرطان على سبيل المثال في ظهور بقع بيضاء على اللسان.وإذا كان لديك بقعة بيضاء سميكة في أي مكان لا تختفي بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فقد يكون سرطان الفم، لذلك يجب عليك إجراء الفحص.اللسان الملونألوان اللسان أيضًا تشير إلى كثير من الأمور الصحية فاللسان الأصفر قد يعني مشاكل في الكبد بينما اللسان الأزرق أو الأرجواني قد يكون علامة على مشاكل في القلب.هنا يؤكد الدكتور أوكوي، أنه «إذا لاحظت هذه الألوان، فقم بزيارة طبيبك في أسرع وقت ممكن، وإذا كنت ترى بقعًا زرقاء على لسانك فقد تكون هذه نفطة دموية ناتجة عن عض اللسان».اللسان الأسوديكشف الدكتور أوكوي أن اللسان الأسود يرجع عادةً إلى تراكم البكتيريا، خاصةً عند المدخنين، ناصحًا كذلك باستخدام مكشطة اللسان هنا.نزيف اللثةمن المهم حقًا التصرف عندما ترى نزيف اللثة، باعتباره مؤشرا على وجود مشاكل وعلامة على وجود التهاب، فمن الحكمة زيادة تنظيف الأسنان بالفرشاة وكذلك روتين تنظيف الفرشاة لتجنب هذا.جفاف الفميمكن أن يشمل ذلك تسوس الأسنان وأمراض اللثة وكذلك رائحة الفم الكريهة وتغير طفيف في حاسة التذوق.غالبًا ما ينتج جفاف الفم عن بعض الأدوية التي يتناولها الأشخاص مثل مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق، وهنا عليك تجنب جفاف الفم بشرب الكثير من الماء، وهو الركيزة لتصنيع اللعاب.