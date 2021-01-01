الأرصاد تحذر «في بيان عاجل» من الطقس اليوم الأحد: «البسوا الأتقل عندكم»

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الطقس اليوم الأحد 12 فبراير 2023، حذرت الأرصاد الجوية من توافر فرص لسقوط الأمطار بنسب متفاوتة الشدة ما بين غزيرة ومتوسطة على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحرى، وسط انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح الذي يساعد على زيادة الإحساس بالبرودة.



وذكرت الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها، أنه من المتوقع اليوم استمرار الأجواء الباردة على شمال البلاد، وفرص تكون الصقيع على عدد من المناطق وانتشار الثلوج على قمة جبل موسى وجبال سانت كاترين.



وأوصى خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الأكثر ثقلا نظرا لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء طوال ساعات النهار، موضحين أنها الأيام الأكثر برودة في فصل الشتاء 2023.

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وحذرت خرائط الطقس من استمرار سيطرة السحب الممطرة على السواحل الغربية وشمال الدلتا (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية).الطقس اليوم الأحد 12 فبراير 2023:- توقع خبراء الطقس استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية ووسط سيناء شديد البرودة على كاترين.- مائل للبرودة على الدلتا حتى شمال الصعيد لطيف لمعتدل على باقي الأنحاء نهارًا.- شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين والصحراء الغربية.الأمطار والسحب- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.- فرص سقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وغرب الدلتا وشمال ووسط سيناء.الرياح- نشاط للرياح على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وسيناء ووسط الصعيد والصحراء الغربية.حالة البحر- البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب نسبياً وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.- البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.تستعرض بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:الصغري | العظميالقاهرة 7° 18°القليوبية 8° 17°.الجيزة 9° 18°السلوم 8° 14°مطروح 9° 15°العلمين 7°. 14°واحة سيوة. 3° 17°الاسكندرية 10° 15°البحيرة 8° 16°كفرالشيخ 10° 15°دمياط 9° 14°بورسعيد 12° 15°العريش 10° 15°رفح 10° 15°الدقهلية 7° 16°الغربية 7° 17°الشرقية 7° 17°المنوفية 9° 17°الاسماعيلية. 8° 18°القنطرة غرب. 8°. 18°السويس. 10° 17°فايد. 10°. 17°نخل 3° 14°سانت كاترين. 0° 10°شرم الشيخ. 11° 21°الطور. 12° 21°راس سدر 12°. 18°ابو زنيمة. 13°. 18°ابو رديس. 12°. 17°دهب. 14°. 19°نويبع. 12°. 18°زعفرانة. 11°. 19°راس غارب. 13°. 19°الغردقة. 14° 19°سفاجا. 13°. 19°مرسى علم 15° 20°بورغالب. 14°. 22°القصير. 14°. 21°راس بناس. 13°. 22°شلاتين. 14° 23°ابورماد. 17°. 23°حلايب. 17° 24°راس حدربة. 17°. 24°الواحات البحرية. 4°. 19°الفرافرة. 5°. 20°الدخلة. 4°. 23°الخارجة. 3°. 24°الفيوم. 6° 19°بنى سويف 5° 20°المنيا. 5° 20°اسيوط. 4° 22°سوهاج. 6° 24°قنا. 7° 25°الاقصر. 7° 25°ادفو. 7°. 25°اسوان. 10° 24°الوادى الجديد. 4° 20°