عبر الحدود المصرية الإسرائيلية l إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات (فيديو)

أعلن في إسرائيل عن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي يتم إحباطها في السنوات الأخيرة.
وفي التفاصيل، أحبطت وحدة "مخابرات حدود النقب" (مجين) والشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي عملية تهريب مخدرات من أكبر عمليات التهريب التي تنفذ خلال السنوات الأخيرة، وتشمل كمية المخدرات 92 كغ من الكوكايين والهيرويين، وأيضا 28 كغ حشيش وتبلغ قيمة المخدرات التي ضبطت أكثر من 50 مليون شاقل.
وأجرت القوات الإسرائيلية والشرطة الشهر الماضي نشاطا مشتركا، تركز على إحباط عمليات تهريب من الحدود مع مصر.
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