فيديو .. الأرصاد تعلن سقوط الأمطار بـ 10 محافظات

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الأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، على جميع المحافظات وذلك بسبب التأثر بالكتل الهوائية القادمة من شرق أوروبا و مرورها بالبحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد فى فترة النهار مائلة للبرودة، ولكن فى فترة الليل هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، و الصغرى على القاهرة الكبري تتراوح بين 8لـ 9 درجات فى فترة الليل.

ولفتت إلى أن هناك فرص لـ تكون الثلوج على سانت كاترين وجبال موسي اليوم، وذلك فى فترات الليل، وأن هناك فرص سقوط أمطار على المحافظات الساحلية.

الأرصاد تعلن سقوط الأمطار بـ 10 محافظات


وأوضحت أن محافظات :" الإسكندرية - مطروح- كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- دمياط –رفح- العريش- دمياط، بورسعيد، تشهد أمطار اليوم".

المصدر: elbalad

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