مع بداية الترم الثاني ..أعرف تردد قناة مدرستنا



قناة مدرستنا قناة مدرستنا

تردد قناة مدرستنا 2023, مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس، يهتم أولياء الأمور بالبحث عن الترددات والمنصات التعليمية التي تشرح المناهج للطلاب، سواءً بشكل مجاني أو عن طريق الإشتراكات، وتعمل القنوات التعليمية بفاعليه في هذا الشأن، من خلال نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع المواد.



تردد قناة مدرستنا



تردد قنوات مدرستنا على النايل سات

أتاحت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا لجميع الصفوف، ويرصد " أهل مصر " من خلال السطور التالية، تردد قناة مدرستنا 1 ، وتردد قناة مدرستنا 2 ، وتردد قناة مدرستنا 3 على القمر الصناعي نايل سات.

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أولاً: تردد قناة مدرستنا 1تتيح قناة مدرستنا 1 الدروس والمواد التعليمية لصفوف النقل في المرحلة الإبتدائية والإعدادية من خلال ضبط التردد التالي:- التردد: 12303.- الاستقطاب: أفقي.- معدل الترميز: 27500.- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.- القمر الصناعي: النايل سات.ثانياً: تردد قناة مدرستنا 2بينما جاء تردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الثانوية كالتالي:- التردد: 12206.- معدل الترميز: 27500.- معامل تصحيح الخطا: 5/6.- الاستقطاب: رأسي.- القمر الصناعي: نايل سات.ضبط قناة مدرستنا - أهل مصرثالثاً: تردد قناة مدرستنا 3ويستطيع طلاب الجمهورية ضبط تردد قناة مدرستنا 3 أيضاً من خلال التالي:- التردد: 12206.- معدل الترميز: 27500.- معامل تصحيح الخطا: 5/6.- الاستقطاب: رأسي.- القمر الصناعي: نايل سات.ضبط قناة مدرستنا على الجهازيمكن ضبط قناة مدرستنا على الجهاز من خلال القيام بالخطوات التالية:- قم بالضغط على زر القائمة.- ثم تظهر قائمة يمكنك من خلالها اختيار تثبيت القناة.- قم باختيار التثبيت اليدوي، و اختيار القمر الصناعي نايل سات.- قم بكتابة التردد الجديد وباقي البيانات.- قم بالنقر فوق موافق أو بحث.- ومن ثم يتم نزول القناة ضمن قنوات الريسيفر.- عليك الإن البحث عن مواعيد الدروس عبر القناة ومتابعة كل ماهو جديد منها.