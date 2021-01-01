في أسرع وقت .. علاج حساسية الجلد والهرش



علاج حساسية الجلد والهرش علاج حساسية الجلد والهرش

علاج حساسية الجلد والهرش، من الأمور التي يبحث عنها من يعاني من تلك المشكلة؛ وذلك لما تسببه حساسية الجلد من الحكة أو الهرش من المشاكل الصحية المزعجة، وتحدث حساسية الجلد عندما يتعرض الجلد لأحد المهيجات، فيتعامل جهاز المناعة على أنه يتعرض للهجوم، فيبالغ في رد الفعل ويرسل أجسام مضادة للمساعدة في محاربة من هاجمها، فيظهر طفح جلدي أحمر مع حكة مكان المادة المهيجة، كما يمكن أن تحدث حساسية الجلد لآسباب مناعية، ويمكن علاج حساسية الجلد والهرش بالعديد من الوسائل العلاجية.



والإصابة بحساسية الجلد، من الامور التي قد تعيق البعض عن مواصلة حياته اليومية بشكل طبيعي، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بالتهابات جلدية شديدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة اكتشاف سبب الإصابة بالحساسية، وطرق مواجهتها، خاصة أنها متعددة، ولها أشكال عديدة، حتى يمكن علاج حساسية الجلد والهرش في أسرع وقت، ودون رجعة.



وتشير الدكتورة سارة يسري أخصائية علاج الأمراض الجلدية، إلى أن هناك بعض الأجسام يكون لديها حساسية مفرطة تجاه التعرض لأشعة الشمس خلال فصلي الربيع والصيف، مما يعرضها للعديد من مشكلات التهابات الجلد.

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علاج حساسية الجلد والهرش حسب نوعهاوتستعرض دكتورة سارة في السطور التالية أهم أنواع حساسية الجلد، وطرق التعامل معها.الطفح الجلديالطفح الجلدي من انواع الحساسية التي يصاب البعض بها خلال الصيف، وهو وجود بقع حمراء مع الشعور بالحكة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.وأفضل علاج، أو طريقة للتعامل معه؛ هو استخدام واقي من الشمس بنوعية جيدة والحفاظ على الجلد رطبا.الحساسية من النباتيصاب البعض بالحساسية الجلدية من الاحتكاك ببعض النباتات والزهور.ويمكن علاجها؛ عن طريق تدليك الجلد المصاب بالثلج، ووضع القليل من الكركمالتهابات الجلد الشائكةالبعض يشعرون بحساسية في شكل التهابات الجلد الشائكة، وكأن أشواك تنغز في الجلد، وهذا يرجع إلى التعرق الشديد، مع تراكم الخلايا الميتة على الجلد، فتظهر البكتريا التي تسبب هذه الالتهابات.والعلاج؛ هو تدليك الجلد بالأعشاب الطبيعية والكريمات المرطبة، كمسحوق خشب الصندل.التهابات الجلد من المواد الكيمائيةيتعرض البعض للإصابة بالتهابات الجلد، مع استخدام بعض الكريمات أو مزيلات العرق صيفا، وهذا رد فعل لبعض الأجسام عند التعرض لأشعة الشمس، وتفاعلها مع بعض المواد الكيمائية التي تحتوي عليها مزيلات العرق وبعض الكريمات.والطريقة الوحيدة للعلاج؛ هو التوقف عن استخدام مثل هذه المواد، وتطهير وترطيب الجلد أولا بأول بعد التعرض للشمس.