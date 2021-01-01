تعرف عليها .. أطعمة غنية بالفيتامينات لتعزيز المناعة



أطعمة غنية بالفيتامينات أطعمة غنية بالفيتامينات

يمكن أن يستفيد جهازك المناعي من الاستهلاك المنتظم لمجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات ، مثل الفواكه الحمضية والسبانخ الغنية بالفيتامينات والمعادن، سيكون جسمك قادرًا بشكل أفضل على محاربة أمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد إذا كان نظام المناعة لديك قويًا، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالمغذيات أيضًا في التعافي من الإصابات والحفاظ على الطاقة، وإليك الأطعمة الغنية بالفيتامينات ، وفقا لما نشره موقع"ndtv".



الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي ستساعد على تعزيز مناعتك:



1. ثمار الحمضيات



نظرًا لأن جسمك لا يستطيع صنع فيتامين سي بمفرده ، فمن الضروري الحصول على ما يكفي منه بشكل منتظم للحصول على صحة مثالية، يعد البرتقال والحمضيات الأخرى مثل الليمون مصادر رائعة لفيتامين سي.



2. البروكلي



معزز بالفيتامينات والمعادن ،يعتبر البروكلي من أصح الخضروات التي يمكنك تناولها ، فهو غني بالفيتامينات A و C و E والألياف والعديد من مضادات الأكسدة، وعدم طهيها هو مفتاح الحفاظ على قوتها وفقًا للأبحاث ، فإن التبخير يحافظ على أفضل العناصر الغذائية للطعام.

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3. الشاينظرًا لمحتواه العالي من الأكسدة ، يمكن لفنجان من الشاي الأسود أن يحسن مزاجك ويقوي جهاز المناعة لديك، ثبت أن العديد من أنواع الشاي ، مثل الشاي الأخضر ، وشاي اليانسون ، وغيرها من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة ، تزيد من المناعة، يحتوي شاي اليانسون أيضًا على مادة البوليفينول والفلافونويد.4. الفلفل الأحمرفكر مرة أخرى إذا كنت تعتقد أن ثمار الحمضيات توفر أعلى كمية من فيتامين سي مقارنة بأي فاكهة أو خضروات، يحتوي الفليفلة الحلوة الحمراء على ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية فيتامين سي ،بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من بيتا كاروتين، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة لديك ، قد يدعم فيتامين ج الحفاظ على صحة الجلد، يحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، مما يفيد صحة بشرتك وعينيك.5. اللوزعادة ما يكون فيتامين (هـ) أقل من فيتامين ج في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها. ومع ذلك ، فإن نظام المناعة القوي يعتمد على مضادات الأكسدة ، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه من أجل الامتصاص المناسب ، يجب أن تكون الدهون موجودة، الفيتامين متوفر بكثرة في المكسرات ، مثل اللوز ، والتي تحتوي أيضًا على دهون جيدة.6. منتجات الألبانالعصائر والزبادي هي بعض الوجبات اللذيذة التي يمكن أن تعزز مناعتك، البروبيوتيك هي كائنات دقيقة مفيدة توجد في القناة الهضمية تساعد في الهضم، يمكن للبروبيوتيك الموجود في منتجات الألبان المخمرة والزبادي قليل الدسم أن يقوي جهاز المناعة ويحافظ على صحتك.