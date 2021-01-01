رمضان عبد المعز يقدم نصائح تحل المشاكل الزوجية



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز

قدم الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، مجموعة نصائح للأزواج لحل المشاكل الزوجية بينهما.



وأوضح رمضان عبد المعز، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي، أن أول أمر يجب فعله عدم تضخيم المشكلة بين الأزواج، مضيفا أن الابتسامة مفتاح إلى القلب، داعيًا الأزواج إلى الابتسام في وجه بعضهما.



وطالب بعدم الحديث عن أسرار البيت لأي شخص، مضيفا: لا تقول أسرار بيتك لأحد، وأيضًا للزوجة" مؤكدًا أن الأمر بين الزوجين مشاركة.

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رمضان عبد المعز: الإحسان إلى المرأة يدخلك الجنةقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن المرأة مقدمة ومصانة وعزيزة في الاسلام، مشددا على ضرورة الإحسان إليها والرفق بها والتلطف معها حتى نصل لمرافقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.صحبة النبيوأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، أن هناك خطوات تؤهل الإنسان لصحبة النبي في الجنة ومنها الاهتمام بالأنثى سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو ابنة، موضحا أن الشرع الشريف وضع قاعدة مميزة في التعامل مع المرأة وقال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.واختتم حديثه: طول بالك على المرأة، والمرأة عندنا مقدمة ومصانة ولازم تتحمل زوجتك وتطول بالك، وتكوين المرأة غير تكوين الرجل وربنا عز وجل أسقط عنها تكاليف وفروض لتعرضها لبعض الأمور فيجب إنك تتحملها.