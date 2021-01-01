هذه العلامات تشير لإصابتك بدوالي الوريد



الدوالي الدوالي

الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة منتفخة ومتضخمة - عادة ما تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة - والتي تحدث عادة على الساقين.



قد تكون أيضًا متكتلة أو منتفخة أو ملتوية في المظهر.



تشمل الأعراض الأخرى:

أرجل مؤلمة وثقيلة وغير مريحة

تورم القدمين والكاحلين

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تشنج عضلي في ساقيكجفاف الجلد وتغير اللون في أسفل الساقتتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح.في الوريد الصحي ، يتدفق الدم بسلاسة إلى القلب، يتم منع الدم من التدفق للخلف عن طريق سلسلة من الصمامات الصغيرة التي تفتح وتغلق للسماح للدم بالمرور.في حالة ضعف الصمامات أو تلفها ، يمكن أن يتدفق الدم للخلف ويتجمع في الوريد ، مما يؤدي في النهاية إلى انتفاخه وتضخمه (الدوالي).يمكن أن تزيد بعض الأشياء من فرص الإصابة بالدوالي ، مثل:حملزيادة الوزنكبار السن