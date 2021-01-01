هذه العلامات تشير لإصابتك بدوالي الوريد

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صورة الخبر: الدوالي
الدوالي

الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة منتفخة ومتضخمة - عادة ما تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة - والتي تحدث عادة على الساقين.

قد تكون أيضًا متكتلة أو منتفخة أو ملتوية في المظهر.

تشمل الأعراض الأخرى:
أرجل مؤلمة وثقيلة وغير مريحة
تورم القدمين والكاحلين

تشنج عضلي في ساقيك
جفاف الجلد وتغير اللون في أسفل الساق

تتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح.

في الوريد الصحي ، يتدفق الدم بسلاسة إلى القلب، يتم منع الدم من التدفق للخلف عن طريق سلسلة من الصمامات الصغيرة التي تفتح وتغلق للسماح للدم بالمرور.

في حالة ضعف الصمامات أو تلفها ، يمكن أن يتدفق الدم للخلف ويتجمع في الوريد ، مما يؤدي في النهاية إلى انتفاخه وتضخمه (الدوالي).
يمكن أن تزيد بعض الأشياء من فرص الإصابة بالدوالي ، مثل:

حمل
زيادة الوزن
كبار السن

المصدر: elbalad

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