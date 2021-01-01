التعليم العالي : هذه حقيقة عودة التعليم المفتوح

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قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.



عودة التعليم المفتوح في مصر



التعليم العالي تكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح في مصر

وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة من الخبراء لدراسة آليات تطوير نظام التعليم المدمج المأخوذ به حاليًا، لتفعيل دوره في تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، مع الاستمرار في منح الشهادات المهنية لخريجي هذا النظام، أسوة بما يحدث في نظم التعليم المستمرة التي تأخذ بها العديد من دول العالم.

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حقيقة عودة التعليم المفتوحالتعليم العالي تكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح في مصروبمجرد انتهاء اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع، سوف تعرض مُقترحاتها على المجلس الأعلى للجامعات للنظر فيها، لإقرار المُقترحات التي تُسهم في تطوير منظومة التعليم المدمج الحالية، لتصبح أكثر فعالية في تطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل.وتهيب وزارة التعليم العالي بالمواطنين الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها من خلال هذه المواقع، كما تهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.