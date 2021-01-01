التعليم العالي : هذه حقيقة عودة التعليم المفتوح

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.
عودة التعليم المفتوح في مصر
التعليم العالي تكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح في مصر
وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة من الخبراء لدراسة آليات تطوير نظام التعليم المدمج المأخوذ به حاليًا، لتفعيل دوره في تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، مع الاستمرار في منح الشهادات المهنية لخريجي هذا النظام، أسوة بما يحدث في نظم التعليم المستمرة التي تأخذ بها العديد من دول العالم.
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