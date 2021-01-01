جامعة دمياط .. طالب يهكر صفحة الكلية ويسخر من العميد بعد رسوبه في الامتحانات

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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، منشورا غريبا من صفحة اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة دمياط .



تهكير صفحة اتحاد الطلاب

تداول منشور اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بشكل كبير و ذلك الرسالة التى جاءت خلال المنشور على الصفحة .



ووجه ؟أحد الطلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى رسالة إلى عميد الكلية قائلا: “ تم تهكير الصفحة بنجاح فى الثالثة صباحا ..هذا التهكير إهداء إلى عميد الكلية بسبب رسوبى فى مواد التيرم الأول” .

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أخبار التعليم|أقوى 1000 مرة من قنبلة هيروشيما.. أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن زلزال تركيا.. ساعة جامعة القاهرة تستعد لعودة الدراسة.. وتأكيدات على الانتهاء من أعمال الصيانةهذا مما جعل المنشور الخاص بالتهكير يتداول بشكل كبير خلال الساعات الماضية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.تعليقات رواد السوشيال ميديا على المنشورجاءت أبرز التعليقات على الصورة المتداولة كالآتى :“ علمته الرماية فلما اشتد ساعده رمانى ” .وكتب آخر :“ كل ده وسقط..أومال لو كنت نجحت كنت عملت إيه ” .و علق ثالث:“ بعد الحركة دى يعتبر ناجح أصلا .. فكرة انه يعرف يهكر الصفحة دا نجاح لوحده ” .غلق صفحة اتحاد الطلاببعد تداول الصورة بهذا الشكل الكبير ، استطاعت الكلية غلق الصفحة بشكل كامل وجارى التحقق من شخصية الطالب الذى قام بهذا الفعل .