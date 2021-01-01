صورة .. شقيق أفشة يثير غضب جماهير الأهلي بعد شقيقه احتياطيا

أثار طه مجدي شقيق محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي، غضب جماهير الأهلي في الساعات الأخيرة، بعد جلوس شقيقه احتياطيا في مباراة المارد الأحمر وفلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.
وكتب شقيق أفشة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “معلش يا جماعة أصل معلول وديانج عندهم رصيد”.
وأضاف: “شوية جماهير لامؤخذة”، مما أثار غضب جماهير النادي الأهلي ودفعهم للهجوم عليه هو وشقيقه محمد مجدى أفشة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
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