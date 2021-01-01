فيديو .. علي جمعة l هذه طريقة تعليم طفلك حفظ كتاب الله؟

كيف تنشئ طفلك على حفظ كتاب الله ؟وما هو دور الأسرة في دعم أطفالها لحفظ كتاب الله؟ أمر بينه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج “من مصر”.
ما هو دور الأسرة في دعم أطفالها لحفظ كتاب الله؟
وقال جمعة: “ حفظ كتاب الله ليس قاصراً على البركة العظيمة التي تجعل الإنسان في صدره وبين جنباته أعظم كلام، من الناحية الدنيوية فإن حفظ القرآن يؤدي لاستقامة الفكر، جميع علماء اللغويات يشددوا على عدد معين من الكلمات لو أدركها الإنسان لاستقام وهي 20 ألف كلمة، إلا أننا نجد في القرآن 66 ألف كلمة”.
وأوضح علي جمعة أن هناك نحو 1620 كلمة لم تكرر، منها قوله تعالى : “إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)”، لافتاً إلى أن هذه الآية بها 6 كلمات لم تكرر، مبيناً اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، مشدداً حفظ كتاب الله يجعل ابنك متميزاً وإن أردته طبيبا أو مهندساً أو غير ذلك فنجد علماء كبار أجلاء كانوا يحفظون القرآن وساعدهم في التميز.
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