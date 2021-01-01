فيديو .. ظهور جسم غريب في سماء أمريكا



ظهور جسم غريب في سماء أمريكا ظهور جسم غريب في سماء أمريكا

الادعاءات بمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة ليست شيئًا جديدًا خاصة في أمريكا، فغالبًا ما يفترض الناس أن أي جسم غير عادي في السماء هو جسم فضائي.



وجدت العديد من مقاطع الفيديو لهذه الأجسام الطائرة طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، وقد انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لجسم غريب يشبه "المثلث الشفاف" يطفو فوق مدينة بـ أمريكا، وشهود العيان على الحادث مقتنعون بأنه مركبة فضائية.



وثق مقطع الفيديو شاهد عيان تمكن من التقاط المشهد الغريب بهاتفه، حيث يظهر الجسم المجهول وهو يسبح في السماء دون عناء.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا لصحيفة Ladbible، قدر الشاهد أن طول المركبة سيكون حوالي 60-75 قدمًا وكان يطير على ارتفاع حوالي 1250-1500 قدم في السماء.لا يمكن أن يكون الشكل المثلثي طائرة نفاثة، فهو ثابت ويطفو في السماء بنفس الموقع أثناء الفيديو.الجيش الأمريكي يطارد جسمًا غريبًا في السماءتم تصوير اللقطات فوق مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أسابيع قليلة من كشف الجيش الأمريكي عن أنه كان يبحث في "جرم سماوي طائر مجهول الهوية" اكتشفته طائرة استطلاع فوق منطقة قتال نشطة.