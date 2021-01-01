فيديو .. ظهور جسم غريب في سماء أمريكا

الادعاءات بمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة ليست شيئًا جديدًا خاصة في أمريكا، فغالبًا ما يفترض الناس أن أي جسم غير عادي في السماء هو جسم فضائي.
وجدت العديد من مقاطع الفيديو لهذه الأجسام الطائرة طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، وقد انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لجسم غريب يشبه "المثلث الشفاف" يطفو فوق مدينة بـ أمريكا، وشهود العيان على الحادث مقتنعون بأنه مركبة فضائية.
وثق مقطع الفيديو شاهد عيان تمكن من التقاط المشهد الغريب بهاتفه، حيث يظهر الجسم المجهول وهو يسبح في السماء دون عناء.
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