وزارة الأوقاف : هذا حقيقة فيديو لعب الكرة داخل أحد المساجد المصرية



وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني للأوقاف، بأن ما تداولته بعض المواقع من مشاهد لعب بالكرة داخل أحد المساجد، أن هذا الفيديو فضلا عن أنه قديم في نشره فإنه قطعًا ليس في أي من مساجد جمهورية مصر العربية، وإنما هو في دولة أخرى.



وكان قد تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديوا لأشخاص يلعبون الكرة داخل احد المساجد.



وعلي صعيد متصل قرر د. هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حماده فهمي عطية بهجات غانم إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ لسوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يعجبك أيضا...

وتؤكد وزارة الأوقاف أن صفحة الإمام جزء لا يتجزأ من شخصيته و منبره، وبما أنه يجب أن يكون قدوة وكذلك جميع المنتسبين للأوقاف فإننا سنتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية الحاسمة مع أي شخص من العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها يُسِيء استخدام هذه المواقع بما لا يتسق مع القيم العامة وما تقضيه طبيعة عمله وكونه قدوة، ويجب أن يكون كذلك في كل تصرفاته، سواء في مجال عمله أم فيما ينشره أو يشاركه من المنشور على مواقع التواصل.