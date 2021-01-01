وزارة الأوقاف : هذا حقيقة فيديو لعب الكرة داخل أحد المساجد المصرية

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني للأوقاف، بأن ما تداولته بعض المواقع من مشاهد لعب بالكرة داخل أحد المساجد، أن هذا الفيديو فضلا عن أنه قديم في نشره فإنه قطعًا ليس في أي من مساجد جمهورية مصر العربية، وإنما هو في دولة أخرى.
وكان قد تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديوا لأشخاص يلعبون الكرة داخل احد المساجد.
وعلي صعيد متصل قرر د. هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حماده فهمي عطية بهجات غانم إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ لسوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي.
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