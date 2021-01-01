فيديو .. دراسة : الإفراط في شرب الشاي يؤدي إلى هذه المخاطر



الشاي الشاي

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية ؛ نتائج دراسة بحثية تؤكد أن تناول الشاي بكثرة يساعد على زيادة الاضطرابات في النوم "الأرق".



وأضافت أن الإفراط في شرب الشاي يساعد على عدم امتصاص العديد من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام؛ كما يؤدي زيادة تناوله إلى الإحساس بحرقة المعدة.



وتابعت أن الإفراط في تناول الشاي يؤدي إلى الصداع وهذا عكس ما يظن البعض أنه يساعد على تخفيف الصداع؛ منوهة إلى أهمية الاعتدال في كل شيء سواء طعامًا أو شرابًا لأن الإسراف دائمًا يؤتي بنتائج عكسية.