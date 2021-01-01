مع بداية الترم الثاني .. مدارس الجيزة تسلم كتب الترم الثاني

شهدت مدارس محافظة الجيزة، اليوم الأحد ، انتظاما في عملية تسليم “كتب الترم الثاني” لطلاب جميع المراحل الدراسية من الساعات الاولى لعودة الطلاب للمدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني .
جاء ذلك التزاما بالتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لجميع مديريات التربية والتعليم ، والادارات التعليمية والمدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .
وانتظمت الدراسة اليوم في جميع مدارس الجمهورية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .
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