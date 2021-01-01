مع بداية الترم الثاني .. مدارس الجيزة تسلم كتب الترم الثاني

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كتب الترم الثاني

شهدت مدارس محافظة الجيزة، اليوم الأحد ، انتظاما في عملية تسليم “كتب الترم الثاني” لطلاب جميع المراحل الدراسية من الساعات الاولى لعودة الطلاب للمدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني .

جاء ذلك التزاما بالتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لجميع مديريات التربية والتعليم ، والادارات التعليمية والمدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .

وانتظمت الدراسة اليوم في جميع مدارس الجمهورية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وهناك غرف عمليات تتابع سير الدراسة في جميع مدارس مصر من اللحظة الأولى لانطلاق الفصل الدراسي الثاني .

وأشارت جميع التقارير، إلى انتظام وهدوء سير العملية التعليمية في جميع المدارس بلا أي مشاكل أو مخالفات حتى الآن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن تقارير غرف العمليات تؤكد إرتفاع نسب الحضور وانخفاض نسب الغياب بالنسبة للطلاب والمعلمين في مدارس مختلف المحافظات ، حيث تلاحظ اليوم أن الفصول “كاملة العدد” رغم برودة الجو .

والتزمت جميع المدارس، بقرار تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة .

المصدر: elbalad

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