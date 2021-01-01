مع بداية الترم الثاني .. مدارس الجيزة تسلم كتب الترم الثاني



كتب الترم الثاني كتب الترم الثاني

شهدت مدارس محافظة الجيزة، اليوم الأحد ، انتظاما في عملية تسليم “كتب الترم الثاني” لطلاب جميع المراحل الدراسية من الساعات الاولى لعودة الطلاب للمدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني .



جاء ذلك التزاما بالتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لجميع مديريات التربية والتعليم ، والادارات التعليمية والمدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .



وانتظمت الدراسة اليوم في جميع مدارس الجمهورية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

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وهناك غرف عمليات تتابع سير الدراسة في جميع مدارس مصر من اللحظة الأولى لانطلاق الفصل الدراسي الثاني .وأشارت جميع التقارير، إلى انتظام وهدوء سير العملية التعليمية في جميع المدارس بلا أي مشاكل أو مخالفات حتى الآن.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن تقارير غرف العمليات تؤكد إرتفاع نسب الحضور وانخفاض نسب الغياب بالنسبة للطلاب والمعلمين في مدارس مختلف المحافظات ، حيث تلاحظ اليوم أن الفصول “كاملة العدد” رغم برودة الجو .والتزمت جميع المدارس، بقرار تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة .