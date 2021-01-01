الرئيس الكوري يمنح الشعب أسبوعا لتغيير أسمائهم .. أعرف السبب



الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

ذكر "راديو آسيا الحرة" في تقرير نشرته اليوم، أن الحكومة الكورية الشمالية تطالب جميع المواطنين الذين يحملون نفس اسم ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، جو آي، بتغيير أسمائهم على الفور وإلا سيتعرضوا للمساءلة القانونية.



وأكدت وسائل إعلام كورية، أن الحكومة تجبر الأشخاص، على تغيير اسمهم ، كجزء من جهود النظام لتكريم الفتاة الصغيرة، التي يُفترض أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، و من المتوقع أن تكون الزعيم القادم للبلاد.



كما أبلغ المنفذ الإخباري، أن إدارة السلامة بمقاطعة بيونغان الشمالية في 8 فبراير، استدعت نساء مسجلات باسم جو-إيه وأمرتهن بتغيير أسمائهن".

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وقال مصدر آخر، إن إدارة السلامة في مقاطعة بيونغان الجنوبية، أمرت زعماء البلدة بتغيير اسم جو إيه في غضون أسبوع، كجزء من جهود النظام لتشجيع الجمهور على تبجيل قادته، حيث كانت كوريا الشمالية تمنع شعبها من استخدام نفس الأسماء التي يمتلكها قادتها.وتعود هذه الممارسة إلى عهد مؤسس النظام كيم إيل سونج، عندما مُنع الناس من حمل نفس الاسم. وهو الأمر ذاته الذي تم تنفيذه خلال فترة حكم كيم جونج إيل، حيث أُجبر أولئك الذين يحملون نفس الاسم أيضًا على تغييره.وبعد وصول الزعيم الحالي، كيم جونج أون إلى السلطة، أجبرت الدولة الأشخاص الذين يسمون جونج أون و سول جو اسم زوجته على تغيير أسمائهم أيضا.وفي وقت سابق، قدمت كوريا الشمالية جو إيه لأول مرة لوسائل الإعلام، واصفة إياها بـ "الابنة المحببة" أو "الابنة النبيلة". وفي 9 فبراير، بعد يوم من إقامة كوريا الشمالية عرضا عسكريا للاحتفال بيوم تأسيس الجيش.