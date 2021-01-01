المتهم بقتل محامي كرداسة يخرج عن صمته.. تفاصيل



المتهم بقتل محامي كرداسة المتهم بقتل محامي كرداسة

تستكمل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم ثاني جلسات محاكمة قاتل بنداري حمدي والمعروفة إعلاميا بواقعة محامي كرداسة.



هعمل علاقة مع بنتك



قال المتهم خلال جلسة محاكمته، بعد أن أذن له رئيس الهيئة المحكمة بالحديث ، قائلا: أنا قتلته عشان بيتستر على مجرمين وتجار مخدرات وبياخذ فلوس وبيهربهم من الحكومة، اللي جنني وخلاني ماشفتش أمامي، بنداري بيقولي هعمل علاقة مع بنتك زي ماعملت في طليقتك دا ال خلاني أخذت البندقية روحت قتلته في الحال.





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وأوضح المتهم قائلًا، "دا باع واشتري في لحمي من كل حته" دا حتى كان في ناس بيني وبينهم مشاكل، ضربوني بمطواة وكانوا عايزين يموتوني وبعد كل ده جابلهم براءة عشان ياخد منهم مليون جنيه.صائد حيواناتوجاء أمر الإحالة، أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.وكشف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.فر و تاركه غارقا في دمائه48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمدي محامي كرداسة بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتيه بمدينة أبو رواش قبل أن يفر هاربا تاركه غارقا في دمائه.التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث مركز كرداسة نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقة الواقعة.