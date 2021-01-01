تحذير من تناول شوكولاتة منتشرة بالأسواق



شوكولاتة شوكولاتة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد برئاسة ناصر ثابت، حملة اليوم على العديد من الأسواق والمحال التجارية للرقابة، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.



وقامت الحملة التي أشرف عليها محمد عوض، وكيل المديرية، بضبط 200 قطعة "شوكولاتة طاقة" مع عدم وجود فواتير تدل على صحة مصدرها.



كما أن معظم الشركات التي تم ضبطها لا تدرج نسب المكونات الحقيقية للمنتج على العبوة مثل نسبة الكافيين، فبعض المنتجات تحتوي على نسب عالية تفوق احتياجات الجسم اليومية، وذلك يشكل خطرًا كبيرا على الإنسان، كما تسبب هذه المنتجات أضرار بالغة جدا مثل زيادة نوبات الغضب، والهياج العصبي، قرحة المعدة واضطرابات حركة عضلة القلب، والتعب غير المُبرر، إعياء، الجفاف، إسهال، وصداع.