إعلامي :هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › إعلامي :هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك

صورة الخبر: فيريرا
فيريرا

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي موقفها من رحيل أسامة نبيه عن منصبه كمدرب عام، مشيراً إلى أن الإدارة تفكر في الاستعانة بـ خالد جلال، أو الانتظار لما بعد مباراة سموحة، وتعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

مصير أسامة نبيه
وقال «فايق» في تصريحات عبر برنامجه «جمهور التالتة» على شاشة «أون تايم سبورتس 2»: «عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا، لمناقشة وضع الفريق بعد الخسارة من شباب بلوزداد، وكانت هناك مناقشة حول مصير أسامة نبيه من الاستمرار أو عدمه».

وتابع: «أسامة نبيه لم يتقدم باستقالة رسمية حتى الآن، ومجلس الإدارة يفكر في ضم خالد جلال للجهاز الفني بدلاً منه».

وواصل: «أحد السيناريوهات المطروحة داخل نادي الزمالك، هو تأجيل البت في ملف إمكانية استقدام خالد جلال كمدير فني للفريق الأول، لما بعد مباراة سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل».

وأتم: «إدارة الزمالك تدرس أيضًا سيناريو ثالث، وهو استقدام مساعد أجنبي جديد، ودعم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم».

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إعلامي :هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40658

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager