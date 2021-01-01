إعلامي :هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي موقفها من رحيل أسامة نبيه عن منصبه كمدرب عام، مشيراً إلى أن الإدارة تفكر في الاستعانة بـ خالد جلال، أو الانتظار لما بعد مباراة سموحة، وتعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
مصير أسامة نبيه
وقال «فايق» في تصريحات عبر برنامجه «جمهور التالتة» على شاشة «أون تايم سبورتس 2»: «عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا، لمناقشة وضع الفريق بعد الخسارة من شباب بلوزداد، وكانت هناك مناقشة حول مصير أسامة نبيه من الاستمرار أو عدمه».
وتابع: «أسامة نبيه لم يتقدم باستقالة رسمية حتى الآن، ومجلس الإدارة يفكر في ضم خالد جلال للجهاز الفني بدلاً منه».
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